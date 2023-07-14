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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربة قاصمة لتل أبيب.. كبار مسؤولي التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل يخططون للاستقالة

كبار مسؤولي التكنولوجيا
كبار مسؤولي التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل

كشفت قناة عبرية، اليوم، عن مخطط يعكف عليه كبار مسئولي شركات التكنولوجيا الفائقة "هايتك" والذي سينتهي باستقالات جماعية رفضاً لقوانين تقييد القضاء.

ونقلت القناة "12" العبرية عن مسؤولين كبار جداً في قطاع الهاتيك قولهم إنهم ينوون الاستقالة وتكريس وقتهم وأموالهم لدعم التظاهرات المناهضة لتقييد النظام القضائي.


واعتبر مسئول إحدى شركات "الهايتك" أن الحكومة الحالية تقوم بتصفية قطاع الهايتك وأنه لا يمكن لهذه الشركات أن تموّل نظاماً ديكتاتورياً، على حد تعبيره.

وقال مسئول شركة هايتك كبرى "لقد تحولت خطوات الحكومة إلى أكثر عدوانية وقمعية تجاه مواطني إسرائيل، لا يمكن الوقوف جانباً هذه الأيام ويجب أن يفهم الجميع أننا لن نمول نظاماً ديكتاتورياً، كيف وصلنا إلى وضع جرتنا مجموعة من الأشرار من دولة متقدمة بجيشها وتكنولوجيتها على مستوى العالم إلى دولة فاسدة باقتصاد هش".

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