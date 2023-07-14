حقيقة إلغاء البطاقات التموينية واستبدالها بالكارت الموحد .. الوزراء يوضح

نقلت فضائية “إكسترا نيوز” حقيقة إلغاء المقررات التموينية، حيث نفي المركز الإعلامي بمجلس الوزراء صحة ما تم تداوله من أخبار عن إصدار قرار بإلغاء كافة البطاقات التموينية وإستبدالها بالكارت الموحد بدءا من أول أغسطس المقبل.

إستمرار صرف الخبز المدعم وسريان البطاقات التموينية

وأوضح إعلامي مجلس الوزراء، أن وزارة التموين أكدت أستمرار العمل في البطاقات التموينية دون إلغاء، مع إنتظام صرف المقررات التموينية والخبر المدعم من خلال عبر المنافذ التموينية، موضحا إنه سوف يتم تطبيق منظومة " الكارت الموحد" بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد فور إنتهاء التجارب الفعلية لاستخدامه في صرف المقررات التموينية والخبر، إلى جانب سريان البطاقات التموينية كالمعتاد.