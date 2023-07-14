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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

72 ألفًا .. ارتفاع كبير في أعداد المشردين بالولايات المتحدة

تزايد أعداد المشردين
تزايد أعداد المشردين في أميركا

رصدت فضائية العربية تقرير فيديو عن نسبة التشرد التي تزايدت في الولايات المتحدة.

كشفت وكالة بلومبيرغ عن الأشخاص المشردين في ٢٠ مدينة أميركية حيث قفز عددهم بنسبة ٣٨% خلال العام الحالي، حيث بلغ نسبة التشرد في ولاية نيويورك وحدها بمقدار الثلثين.

أسباب زيادة نسبة التشرد في أميركا

اعتبر التقرير، أن أسباب هذه الزيادة، تعود لارتفاع الأسعار ونقص في دعم المساكن للاسر الأميركية، بالإضافة لتوقف التسهيلات التي كانت في وقت وباء كورونا.

أشارت الأرقام الرسمية إلى وجود ٧٢ ألف مرشد منذ بداية عام ٢٠٢٣، فيما اعتبرت بلومبيرغ أن هذه الأرقام لا تشير إلى العدد الفعلي للمشردين الذي قد يكون أكثر بكثير.

نسبة التشرد الولايات المتحدة ولاية نيويورك ٧٢ ألف مرشد بلومبيرغ دعم المساكن

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