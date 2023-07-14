اقتصاد السعودية.. نمو سجلات تقنيات الربوت 52% بنهاية الربع الثاني من 2023

حقق قطاع تقنيات الربوت في المملكة العربية السعودية نمواً في إصدار السجلات التجارية بنسبة 52% حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري 2023م، بواقع 2344 مقارنة بـ 1537 سجلاً للفترة المماثلة من العام الماضي 2022م.

ووفق نشرة قطاع الأعمال الصادرة عن وزارة التجارة حديثاً تصدرت مدينة الرياض أعلى المناطق في الإصدار بــ 1387 سجلاً، تلتها مكة المكرمة 491، ثم المنطقة الشرقية بــ 269 ، فالمدينة المنورة بــ 76 ثم القصيم بــ 32 سجلاً تجارياً.

وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، يعد نشاط تقنيات الربوت من القطاعات الواعد في المملكة التي تشكل إحدى الفرص التـي أطلقتها رؤية السعودية 2030 أمام قطاع الأعمال.

بالإضافة إلى الأمن السـيبراني والذكاء الاصطناعـي، والخدمـات اللوجستية التي تزخر بفرص اسـتثنائية، والأنشطة الإبداعية، والفنون والترفيه، والسفر، والسياحة، والمؤتمرات، وغيرها من القطاعات التي تشهد نمواً قياسياً، مما يوفر لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي فرصاً لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات.