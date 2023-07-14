دعاء يوم الجمعة للمهموم .. الإلحاح على الله في الابتهال مستجاب

دعاء يوم الجمعة للمهموم، أنزل الله عز وجل سورة في القرآن سميت بيوم الجمعة لما لهذا اليوم من مكانة كبيرة وفضل جليل، يتحرى المسلم ساعات استجابة الدعاء ويردد دعاء يوم الجمعة للمهموم ويلح على الله عز وجل حتى يفرج همه، لذا احرص على دعاء يوم الجمعة للمهموم.



أهمية يوم الجمعة خير من الشراء والأعمال والتجارة هكذا ذكر القرآن الكريم، فهو يوم الدعاء خاصة وأن العبد ينتابه الكثير من الهموم والمشاكل وخير ما يرد البلاء الدعاء لذا يحرص المسلمون على دعاء يوم الجمعة للمهموم.



-اللهم في يوم الجمعة لا تحرمني من أمنيه تفرح قلبي، وتوبة تجلي همي وتوفيقا ينير دربي، وسعادة تذهب حزني، وبركه تلازم عمري، وعملاً يرضيك عني، أدعوك أن تصلح حالي وتسعد حياتي، وتحقق ما في بالي، وأسألك الفردوس الأعلى من الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب إنك على كل شيء قدير.



-يا رب أنت نور السماوات والأرض نور لي دربي وأصلح لي حالي فقد مددت لك يدي فاستجب.

ونقول في دعاء يوم الجمعة للمهموم اللهم إني أسألك أن تبارك لي في رزقي فإني أحمدك عليه وأعوذ بك من ضيقه بعد السعة فأنت حسبي ووكيلي..



-اللهم في صباح يوم الجمعة جنبني الحيرة والتشتت، وألهمني بقرار به أستقيم.

-اللهم إني أسألك الرضا في جميع الأحوال، وأن أكون من عبادك الحامدين لك في السراء والضراء، وأعوذ بك من اليأس والقنوط عند الابتلاء فإنك أنت أرحم الراحمين.

-أسألك يا رحمن أن ترزقني التوفيق والسداد في أيامي القادمة، وأسألك أن تثبتي على الطريق المستقيم فليس لي سواك يا رب العالمين..

ويستحب في دعاء يوم الجمعة للمهموم اللهم يا خير السامعين أدعوك بأن تكون آخر كلماتي قبل الممات هي الشهادة أو تكون آخر أعمالي صالحة لوجهك الكريم يا رب العالمين.

-اللهم يا ولي الصابرين نسألك أن ترزقنا الصبر على ابتلاءات الدنيا فإنّا راضون بقضائك فقضائك كله خير، فأعنّا يا خير معين.

-اللهم إني أعوذ بك من أن أضل وأشقي وأسألك العون يا الله على الثبات في طريق الهداية والتقوى يا أرحم الراحمين.

دعاء تفريج الهم يوم الجمعة

دعاء تفريج الهم يوم الجمعة، ليس هناك شك أن الدعاء هو طوق النجاة للعبد، الدعاء بمثابة الكنز الثمين الذي يغفل عنه الكثير من المسلمين، دعاء تفريج الهم يوم الجمعة مستجاب بإذن الله في حالة تزامنه مع ساعة الاستجابة في هذا اليوم والتي أوصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول في دعاء تفريج الهم يوم الجمعة:

-اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضائك، أسألك بكل اسم لك سميت به نفسك، أو أنزلته كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي.

-ويستحب في دعاء تفريج الهم يوم الجمعة ان نقول اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل

-اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك.

-اللّهم إنّي أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك.

-اللهم رب السماوات السبع، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، منزل التوراة، والإنجيل، والفرقان، فالق الحب والنوى. أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر.

«-اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك، ومن اليقين ما تهوّن به على مصائب الدنيا.

-ونقول ايضا في دعاء تفريج الهم يوم الجمعة اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغني، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال.

- اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.

-اللهمّ افتح لنا خزائن رحمتك، اللهمّ رحمة لا تعذّبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرًا، وإليك فقرًا وفاقة، وبك عمّن سواك غنىً وتعفّفًا.



دعاء يوم الجمعة للمهموم مكتوب

دعاء يوم الجمعة للمهموم مكتوب، عندما تكثر الهموم على العبد يلجأ إلى الله عز وجل لأن الله هو الملاذ الوحيد للعبد التي بإمكانه أن يتقين أن الله عز وجل سيفك كربه ويزيح عنه همه، ينتظر الشخص المهموم كل أسبوع يوم الجمعة حتى يدعو الله عز وجل ويقرأ دعاء يوم الجمعة للمهموم مكتوب والذي نقول فيه:

إلهي أناجيك وأدعوك بأن تغير حالي إلى أحسن حال وأن تهدي قلبي للإيمان بك، وأسألك يا الله العون على ترك المعاصي فإنه لا يعجزك شيء في السماء أو في الأرض

-إلهي أناجيك وأدعوك بأن تغير حالي إلى أحسن حال وأن تهدي قلبي للإيمان بك، وأسألك يا الله العون على ترك المعاصي فإنه لا يعجزك شيء في السماء أو في الأرض.

-يا رب أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت من تقول للشيء كن فيكون فاغفر لي إنك على كل شي قدير

-اللهم في يوم الجمعة، أكرم خواطرنا بسماع خبر جميل، واشف كل مريض، وارحم كل ميت، واشرح صدورنا إنك على كل شيء قدير.

-يا رب لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد أن ترضى.

-اللهم اغفر لي خطاياي وباعد بيني وبينها كما باعدت بين المشرق والمغرب واجعل لي من الخير طريقا.

-نسألك يا الله في هذا اليوم المبارك أن تصلح لي أحوالي وأحوال أسرتي وتكتب لنا الخير والتوفيق في الأيام القادمة فإنك أنت القادر على كل شيء.

دعاء يوم الجمعة

دعاء يوم الجمعة ، كل ما يأتي به الله عز وجل خير فالدعاء سلاح المؤمن، وجعل الله عز وجل في يوم الجمعة ساعة استجابة لكنها غير معروفة وقتها، لذا يتضرع العبد ويدعو الله طوال اليوم كي يستجيب الله لدعائه، دعاء يوم الجمعة يزيح الله عنه البلاء ويرفع به عنه المحن لما في هذا اليوم من نفحات إيمانية.

-يا رب اهدِنا فيمن هديتهم وأعفو عنا فيمن عفيت عنهم واقض حاجتي وتولنا يا رب.

-اللهم في يوم الجمعة اجعلنا أسعد خلقك وأقرب عبادك إليك، اللهم إغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقي واكتب لنا رضاك وعفوك.

-اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

-يا رب إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك فاغفر لي من ذنوب أخفيتها وأعلنتها وأنت علام الغيوب.

-اللهم في يوم الجمعة، اجمعنا في دار لا يتغير جمالها ولا يفنى نعيمها ولا يبلى حسنها، يا رب أرزقنا جنتك.

-يا رب ابعد عني الفواحش وأصحاب السوء وطهر قلبي وعقلي وتولني وارحمني يا ارحم الراحمين.