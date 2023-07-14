عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قائد فاجنر يدرب جنود بيلاروسيا في قواعد عسكرية.. هل يتحدى روسيا؟

صدى البلد

قالت وزارة الدفاع في بيلاروسيا، اليوم الجمعة، إن مقاتلين من مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة يدربون جنوداً في البلاد.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو يظهر مقاتلي فاجنر يدربون جنوداً من بيلاروس في منطقة عسكرية بالقرب من العاصمة مينسك، حسبما نقلت رويترز.

وقالت الوزارة "مقاتلو فاجنر يقومون بمهام كمدربين في عدد من التخصصات العسكرية".

بعد الكشف عن عرض بوتين لـ فاجنر.. الكرملين يتحدث عن الوضع القانوني للمرتزقة

كان قد قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إن روسيا ستتشاور دائما مع بيلاروسيا بشأن الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية.

وأوضح لوكاشينكو في اجتماع مع وسائل إعلام أجنبية ومحلية: "إذا كانت روسيا تريد استخدام الأسلحة النووية فستتشارو معنا بالتأكيد".

وأضاف رئيس بيلاروسيا: "لذلك لا داعي للقلق ليس لدينا نية لمهاجمة الولايات المتحدة أو ألمانيا أو بريطانيا، وبشكل عام لا نعتزم مهاجمة أي شخص باستخدام الأسلحة النووية".

وفي وقت سابق، كشف رئيس بيلاروسيا، أنه يجري تطوير آلية استخدام الأسلحة النووية التكتيكية في حال حدوث عدوان خارجي على البلاد.

وقال لوكاشينكو، إن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية موجود هنا وتم تكليفه مع وزير الدفاع ورئيس لجنة أمن الدولة بمهمة تحديد ترتيب استخدام الأسلحة النووية التكتيكية وأساس استخدامها هو الأوقات الصعبة، إذا ما تعرضنا لهجوم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

إيقاف ثلاثي الأهلي في المباراة القادمة لهذا السبب.. تفاصيل

عضو مجلس إدارة نادي الزمالك يتقدم باستقالته

أخبار الرياضة.. تعليق غاضب من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي.. تصرف مفاجئ من شيكابالا مع الشناوي

مش من حقه.. تفاصيل توبيخ مدرب الزمالك مدافعي الأهلي بالقمة 126

عناق وخناقة ونقل للمستشفى|7 مشاهد لافتة بقمة الأهلي والزمالك.. أكرم توفيق : خدنا الدوري وإمام

كوبري للأهلي ؟ | مدرب ميتيلاند السابق يكشف سر فشل رحلة احتراف إمام عاشور.. خاص

أول تعليق من أحمد عيد عبد الملك بعد هزيمة الزمالك الثقيلة أمام الأهلي

ترشيحاتنا

بسبب القصف.. انقطاع الإنترنت والهواتف لساعات في السودان

مؤشرات تنسيق الأدبي 2023 .. بالدرجات| كليات القمة لطلاب الثانوية العامة

حاجات حرام| استغاثة فاطمة: مش متخيّلة اللي قاله وبدأت المشكلة

قائد فاجنر يدرب جنود بيلاروسيا في قواعد عسكرية.. هل يتحدى روسيا؟

ألغام أوكرانية.. تحذير عاجل من البحرية الروسية

تركيا تعتقل 33 أجنبيا منضمين إلى داعش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خضوع حنان مطاوع لها.. أسباب استئصال الغدة الدرقية

طريقة عمل طاجن عكاوي بالبطاطس| بمذاق لا يقاوم

بعد استئصالها الغدة الدرقية | إطلالة لافتة لـ حنان مطاوع

احذر.. عوامل تزيد من الإصابة بسرطان القولون

فيديو

موجة حارة تضرب البلاد والأرصاد تحذر .. تفاصيل بالفيديو

الذهب يتراجع بقوة والدولار ينهار لأول مرة منذ 2022.. فيديو

بعد 24 ساعة من صورته الأخيرة.. حقيقة وفاة الفنان إيمان البحر درويش

آيقونة البحار .. أكبر سفينة في العالم تبحر في أكتوبر المقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ