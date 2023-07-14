قرى حياة كريمة .. ثوب جديد لـ مجمع الخدمات الزراعية في الفيوم

أجرت كاميرا "إكسترا نيوز"، جولة من داخل قرية قصر الباسل بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، للإطلاع على مشروعات حياة كريمة بالقرية.

أشاد أحد أهالي قرية قصر الباسل بالفيوم، بـ"مجمع الخدمات الزراعية" الذي تم إقامته ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



وأضاف خلال لقاء مع قناة "إكسترا نيوز" من قرية قصر الباسل بالفيوم٫ أن مجمع الخدمات الزراعية كان في البداية عبارة عن وحدة بيطرية، ولكن بعد التجديد ضم المجمع الجديد الوحدة البطرية والمجمع الزراعي في نفس الوقت.

وأكد: “مبادرة حياة كريمة أنشأت مشروعات لم نكن نحلم بها ومنها مجمع خدمات زراعية ومركز شباب ووحدة طب الأسرة”.