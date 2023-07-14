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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قرى حياة كريمة .. ثوب جديد لـ مجمع الخدمات الزراعية في الفيوم

أحد أهالي قرية قصر
أحد أهالي قرية قصر الباسل بالفيوم

أجرت كاميرا "إكسترا نيوز"، جولة من داخل قرية قصر الباسل بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، للإطلاع على مشروعات  حياة كريمة بالقرية.

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مياه المنيا: استمرار تجديد محطة معالجة الصرف الصحي بأبوقرقاص ضمن حياة كريمة

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وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ المنوفية مستجدات تنفيذ مشروعات حياة كريمة

أشاد أحد أهالي قرية قصر الباسل بالفيوم، بـ"مجمع الخدمات الزراعية" الذي تم إقامته ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". 


 وأضاف  خلال لقاء مع قناة "إكسترا نيوز" من قرية قصر الباسل بالفيوم٫ أن مجمع الخدمات الزراعية كان في البداية عبارة عن وحدة بيطرية، ولكن بعد التجديد ضم المجمع الجديد الوحدة البطرية والمجمع الزراعي في نفس الوقت.

 

وأكد: “مبادرة حياة كريمة أنشأت مشروعات لم نكن نحلم بها ومنها مجمع خدمات زراعية ومركز شباب ووحدة طب الأسرة”.

 

 

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