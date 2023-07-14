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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مادة مسرطنة.. الصحة العالمية تحذر من خطر يهدد البشر.. تفاصيل

الامم المتحدة
الامم المتحدة

أعلنت جهتان مرتبطتان بـ«منظمة الصحة العالمية» أن مادة مسرطنة تسمى الأسبارتام  تهدد حياة البشر لكنها تظل آمنة حال استهلاكها عند المستويات المتفَق عليها بالفعل.

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يأتي الإعلان بناء على قراري لجنتين مختلفتين تابعتين لـ«منظمة الصحة العالمية» كانت إحداهما تنظر في وجود أدلّة على أن المادة تشكل خطراً محتملاً، والأخرى تقيّم مقدار الخطر الفعلي الذي تشكله هذه المادة على الحياة.

«الأسبارتام» أحد أكثر المحليات شهرةً في العالم، وتستخدم في كثير من المنتجات التي تُعد صديقة للحميات الغذائية.

وحاول فرانشيسكو برانكا رئيس قسم التغذية في «منظمة الصحة العالمية»، خلال مؤتمر صحفي قبيل الإعلان، مساعدة المستهلكين على فهم الإعلانين اللذين قد يبدوان متضاربين، لا سيما لأولئك الذين يبحثون عن محليات اصطناعية لتجنُّب السكر.

وقال برانكا: «إذا كان المستهلكون بصدد اتخاذ قرار بشأن تناول الكولا بالمحليات أو تناول الكولا بالسكر، أعتقد أنه يجب وضع خيار ثالث في الاعتبار... وهو شرب الماء بدلاً من ذلك».

وقالت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان ومقرها ليون في أول إعلان لها عن المادة في وقت مبكر من اليوم، إن الأسبارتام «مادة مسرطنة محتملة».

ويعني هذا التصنيف أن هناك أدلة محدودة على أن مادة ما يمكن أن تسبب السرطان.

مسرطنة مادة الصحة العالمية

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