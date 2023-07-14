لكبح الفقر المتزايد.. الأمم المتحدة تطالب بتعليق سداد ديون الدول النامية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الأمم المتحدة، طالبت بتعليق سداد ديون البلدان النامية، فى مسعى لكبح معدلات الفقر المتزايدة، إذ سقط 165 مليون شخص في براثن الفقر منذ عام 2020، إذ ذكر رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، في بيان: "في البلدان المثقلة بالديون بشدة، هناك ترابط بين مستويات الدين العالية، والإنفاق الاجتماعي غير الكافي وارتفاع معدلات الفقر بشكل مقلق".

وأضاف شتاينر: "هناك تكلفة بشرية في عدم اتخاذ إجراءات لإعادة هيكلة ديون البلدان النامية. نحتاج إلى آليات جديدة للتكهن بالصدمات وامتصاصها وجعل الهيكل المالي يعمل لصالح الأكثر ضعفًا"، وجاءت المطالبة الأممية بتعليق سداد ديون البلدان النامية، بعد صدور تقرير نشره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أول أمس الأربعاء، وجاء فيه أن نتيجة الأزمات المترتبة على جائحة كوفيد-19 وتكاليف المعيشة والصراع في أوكرانيا، سيكون هناك حوالي 75 مليون شخص قد سقطوا في فقر مدقع، وهو ما يعرف بالعيش بأقل من 2.15 دولار في اليوم، بين عامي 2020 ونهاية عام 2023، وسيتراجع 90 مليون شخص آخرين إلى مستوى خط الفقر المحدد بمبلغ 3.65 دولار في اليوم.

وذكر التقرير: "الأشد فقرًا هم الأكثر تأثرًا، ومن المتوقع أن تبقى دخولهم في عام 2023 دون مستويات ما قبل الجائحة"، فيما دعا تقرير الأمم المتحدة إلى "تعليق سداد الديون" في البلدان الاقتصادية المتعثرة لإعادة توجيه سداد الديون نحو تمويل الإنفاق الاجتماعي ومواجهة تأثيرات الصدمات الاقتصادية، كما أن نصف سكان العالم يعيشون في دول مديونة، كما أن حوالي 3.3 مليار شخص، تقريبًا نصف سكان العالم، يعيشون في بلدان تنفق على سداد فوائد الديون أكثر من ميزانياتها على التعليم والصحة، وعلى الرغم من أن البلدان النامية تواجه مستويات أقل من الدين، إلا أنها تدفع مزيدًا من الفوائد، جزئيًا بسبب معدلات فائدة أعلى.