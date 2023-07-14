علماء الأوقاف في شمال سيناء: الاستغفار الحق يقتضي ندما حقيقيا من صاحبه

اجتمع الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء وقيادات الدعوة بالمديرية مع الأئمة المشاركين في القافلة الدعوية إلى مساجد مدينة الحسنة بوسط سيناء، وشملت القافلة أداء خطبة الجمعة تحت عنوان: (فضائل الاستغفار)، مؤكدين أن الاستغفار الحق هو ما اتفق فيه القلب مع اللسان، وندم صاحبه ندمًا حقيقيًّا على ما اقترف من ذنوب وآثام، وعزم ألا يعود إلى ما يغضب الله تبارك وتعالى.

يقول الحق سبحانه: "يا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفّرَ عَنكُمْ سَيّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ"، ويقول سبحانه: "وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ * وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ * أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ".

وشارك في القافلة كل من:

1- الشيخ/ محمود أحمد مرزوق - مدير المديرية - مسجد الرحمن - الحسنة.

2- الشيخ/ عبد الباقي جوده فرج - مدير الدعوة - مسجد الشهيد مطاوع -الحسنة.

3- الشيخ/ حسين السيد حسين - مدير المتابعة - مسجد التوحيد - بغداد.

4- الشيخ/ إسلام أحمد عبد اللطيف - مدير الإدارات - مسجد السلام - بغداد.

5- الشيخ/ أحمد عبد الله سليمان عبد الجليل - إمام وخطيب - مسجد القرية الرائدة - الحسنة.

6- الشيخ/ عادل مصطفى السيد محمود إمام وخطيب - مسجد القرية النموذجية - الجدى.

7- الشيخ/ محمد محمد أحمد البدوي - إمام وخطيب - مسجد النور - الجدى.

8- الشيخ/ أحمد محمدي برعي النجار - إمام وخطيب - مسجد عمر بن الخطاب - الجفجافة.

9- الشيخ/ رمضان أحمد علي إسماعيل - إمام وخطيب - مسجد المجاهدين - الجفجافة.

10- الشيخ/ محمود أحمد أحمد علوان - امام وخطيب - مسجد الكبير - الجفجافه.

11- الشيخ/ محمد محمود محمود أحمد الأسطى - إمام وخطيب - مسجد النور ك 64 - الجفجافة.

12- الشيخ/ شحته محمد محمد سليم - إمام وخطيب - مسجد الرحمن ك 64 - الجفجافة.

13- الشيخ/ إسلام أحمد جوده عبد العظيم - إمام وخطيب - مسجد الرحمن - الريسان.

14- الشيخ/ حجاج حماسة حجاج محمد - إمام وخطيب - مسجد آل نافع - المغفر.

