لو بتعاني من التثاؤب المستمر فأنت مصاب بهذه الأمراض.. لا تتغافل عنها

أحيانا نتثاءب بكثرة ونضع الأمر على أننا لم ننم بشكل جبد، ويكون التثاؤب حينها بسبب الشعور بالإرهاق، إلا أن التثاؤب أكثر من المعتاد قد يكون له أسباب صحية اخري، وهو ما سنتطرق إليه في السطور التالية.

أسباب كثرة التثاؤب

وبمكن إعتبار التثاؤب بشكل مفرط أكثر من ثلاث مرات في فترة لا تتجاوز 15 دقيقة، فقد يحتاج الأمر إلى استشارة الطبيب، وفقا لما نشر في صحيفة "إكسبريس" البريطانية .

وقال يوهانس أويس الطبيب العام بعيادة برودجيت العامة بلندن، أن أحد أهم الأسباب للتثاؤب المفرط، هو الحرمان من النوم، والذي احد أسبابه توقف التنفس أثناء النوم أو الأرق.

وأضاف يوهاس، أن السبب الثاني لكثرة التثاؤب يرجع لتناول بعض الأدوية، مثل مضادات الاكتئاب.

أسباب كثرة التثاؤب

ونوه يوهاس، أن أحد الاسباب الخطيرة وراء كثرة التثاؤب هو الإصابة باضطراب الدماغ، مثل: مرض باركنسون، والتصلب المتعدد، والصداع النصفي موضحا أن السبب الآخير لكثرة التثاؤب يشمل القلق أو التوتر، وتأثر إمداد الأكسجين الجسم.