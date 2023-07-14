الأرض كروية أم مسطحة.. فاروق الباز يرد بالدليل

علق الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء والجيلوجيا المصري، على الجدل القائم بشأن هل الأرض كروية، أم مسطحة، وقال إنه بدون أي شك فالأرض كروية.

وأضاف فاروق الباز، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، أن الأرض كروية و الشمس كروية، وكل الكواكب كروية، وأن هذا الأمر لا مجال فيه للشكل.

ولفت إلى أن الجميع يعلم أن النهار قد يكون في دولة، وفي نفس الوقت يكون ليلا في دولة آخري، فالأرض أذا كانت غير كروية ومسطحة كما يقول البعض لكان الليل في جميع الدول بوقت واحد و أيضًا النهار، فهذا أكبر دليل.

وأوضح أن الأرض تدور حول الشمس، وأن هذا الأمر علمي، ومنتهي.