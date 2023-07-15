تحرير 356 محضرا تموينيا بدمياط والتحفظ على لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط جهودها لمتابعة الموقف التموينى وحركة السلع بالأسواق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، لإحكام الرقابة على تلك المنظومة ومنع أى محاولات للتلاعب بها .

وأعلنت المديرية عن تحرير ٣٥٦ محضر للمخالفين خلال الحملات التى نفذتها بمناطق مختلفة على مدار الأسبوع وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية ، وذلك بعد رصد مخالفات تضمنت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة، وعدم الإعلان عن أسعار السلع وبيع سلع بقيمة أعلى من السعر الرسمى وتلاعب أحد مستودعات الغاز بوزن الاسطوانات ، هذا إلى جانب قيام بعض المحال ببيع سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم التحفظ على ٦٠ شيكارة فول و ٢ برميل طحينة وكذا ٨٠ جركن زيت و ٦٥ كجم لحوم و ٦٠ كجم دواجن و ٥كجم حواوشي..