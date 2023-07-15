عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هآرتس: إسرائيل أقرب إلى «جمهورية الموز»

هآرتس : إسرائيل أقرب
هآرتس : "إسرائيل" أقرب إلى "جمهورية الموز"

قالت صحيفة “هآرتس” العبرية إن حكومة الـ D9 تواصل عملية تفكيك سلطة القانون واستقلالية حماة الحمى في دولة إسرائيل.

والأحد، ستمضي لجنة الأمن القومي بمشروع قانون لتعديل أمر الشرطة، وهو جزء لا يتجزأ من قوانين الانقلاب.

وأضافت: “حسب هذا المشروع، فإن دائرة التحقيق مع الشرطة “ماحش” التي تتبع اليوم النيابة العامة للدولة، ستتبع مباشرة وزير العدل يريف لفين”.

وتابعت: “وستكون للوزير صلاحيات تعيين رئيس “ماحش” بدلاً من أن يعين في عطاء كما هو متبع اليوم. بالتداخل مع مشروع القانون لإلغاء علة المعقولية، ترتسم الآن الصورة الكاملة: تعيين سياسي، ليس معقولاً بأي شكل، يمكنه أن يمر. بالتوازي، يمكن للوزير أن يقيل رئيس “ماحش”، إذا ما استخدم صلاحياته المهنية بشكل مستقل. ولاستكمال الصورة البشعة والمهددة، حسب مشروع القانون، ستكون “ماحش” مسئولة عن التحقيق في الشبهات ضد النيابة العامة”.

واستطردت الصحيفة: “يدور الحديث عن مس شديد بـ “ماحش” وبالنيابة العامة على حد سواء، فدائرة التحقيق مع الشرطة – في الجسم ذي صلاحيات التحقيق والتقديم إلى المحاكمة، سيصبح جسماً سياسياً”. 

وأردفت: “من اللحظة التي يعين فيها رئيس “ماحش” مباشرة من الوزير، سيكون ملزماً له بالولاء التام. وهذا سيؤثر على أداء “ماحش” كلها، وسيكون في ذلك أيضاً تهديد على الشرطة وعلى قادة الشرطة ممن لا يعملون وفقاً للنزوات السياسية للوزير وللحكومة”. 

وأوضحت أن “الأمر سيؤثر على التحقيق في فساد الشخصيات العامة، لكن يبدو أن الهدف الأساس هو في القسم الثاني من المشروع: منح صلاحيات لـ “ماحش” للتحقيق مع النائبين العامين. وستكمل هذه الصلاحية تحولها إلى جسم سياسي في ظل المس الخطير بمبدأ استقلالية الادعاء العام”.

وقالت: “نشهد اليوم هجمة منفلتة العقال على كل سلطات إنفاذ القانون وجهاز القضاء، أساساً على خلفية الاتهامات بالفساد المعلقة ضد رئيس الوزراء. إن تعديل القانون بحيث تتمكن “ماحش” من التحرش وإلقاء الرعب في قلوب النائبين العامة بالشبهات وبالتحقيقات، في محاولة لإرضاء وزير العدل المسؤول عنها، يقربنا من مزايا جمهورية الموز”.

وأردفت بالقول إن “مشروع القانون سيمس بشدة بإمكانية إجراء تحقيقات فساد أو التقديم للمحاكمة في مخالفات فساد. هذه لبنة أخرى في سور الدكتاتورية الذي يهدد بسحق إسرائيل وهي تجسد الحاجة لتشديد الاحتجاج”.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قريب سيد عبد الحفيظ وتسبب في فوز الأهلي.. مرتضى منصور ينشر صورة ساحر

مرتضى منصور اتهمه بالسحر.. أول رد من رجب بحة: الظلم حرام

800 جنيه| أسعار الذهب تتراجع بقوة.. وعيار 21 الآن يسجل هذه القيمة

نجم الأهلي السابق يسخر من تعليق مرتضي منصور على خسارة  الزمالك

أتمني متاخدوش الجلالة أوي.. رسالة من شوبير لمدافع الأهلي

ردا على مرتضى منصور.. فيديو للساحر المزيف الذي تسبب في هزيمة الزمالك

تأشيرة دخول جديدة إلى كندا تؤهلك للعيش هناك.. هذه شروطها

أول مرة أشوف لاعب بيلطم.. عمرو أديب: الزمالك بيقع وإكرام الميت دفنه

ترشيحاتنا

دعاء قضاء الحاجة سريع الإجابة.. اغتنمه

مشاركة الرئيس السيسي في الاجتماع التنسيقي للاتحاد الإفريقي غدًا تتصدر اهتمامات الصحف

صديق رجب بحة لـ مرتضى منصور : لاعيبتك تعبانة القصة مش سحر

مخدرات عبر الواتس.. بيان عاجل للداخلية البحرينية

هآرتس: إسرائيل أقرب إلى «جمهورية الموز»

فتح باب التقديم في مدرسة الضبعة النووية حتى 20 يوليو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت.. نسرين طافش تثير ضجة بإطلالتها

ودع آلام الأسنان .. 8 خطوات لتخفيف الحساسية وتقليل الألم

أمراة خمسينية تثير الجدل بفقدان نصف وزنها في وقت قياسي.. أعرف القصة

فى يومه العالمي.. نصائح للشباب حول الاستمرارية فى تطوير المهارات

فيديو

بعد اتهامه بتعاطي المخدرات.. رد حاد من محمد هنيدي على مخرج شهير

سر عدم الإنجاب.. هنا الزاهد تكشف حقيقة طلاقها من أحمد فهمي

النقص فيك .. فيديو مفاجئ من زوجة حسن شاكوش

اتعرض عليا الغناء في فرح شعبي وعلاقته بالفتاة الكينية.. أبرز تصريحات محمد هنيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ