عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جريمة جديدة.. تحريض إسرائيلي لقتل الفلسطينيين.. تفاصيل

عضو في الكنيست يدعو
عضو في الكنيست يدعو الإسرائيليين لحمل السلاح

دعا النائب في الكنيست الإسرائيلي يتسحاق كرويزر، إلى توسيع رقعة حمل المستوطنين السلاح، لمواجهة منفذي العمليات الفلسطينية، معتبرا أن "المواطن المسلح هو الحل".

جاء ذلك في تغريدة لكرويزر، النائب عن حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب، على حسابه في "تويتر".

وقال كرويزر: "خصصتُ هذا الصباح لتدريب تنشيطي دوري لرخصة سلاحي الناري كما هو مطلوب من كل مواطن مسلح. المواطن الذي يحمل سلاحاً للدفاع عن النفس يتدرب مرة في السنة حفاظاً على الكفاءة والمهارة".

ومضى بقوله: "في الواقع الأمني ​​الذي نشهده، حيث قيام المواطنين بتحييد الفلسطينيين بشكل متكرر، فإن أهمية وجود مواطن مدرب يحمل سلاحًا للدفاع عن النفس أمر بالغ الأهمية".

وتابع النائب الإسرائيلي: "بناء على هذا الفهم، نحن في "عوتسما يهوديت" بقيادة وزير الأمن القومي بن غفير نزيد من توسيع دائرة المستحقين لحمل السلاح بحيث يحق لمن يستحق شهادة مقاتل حمل السلاح وحماية البيئة القريبة منه حتى وصول القوى الأمنية".

وكشف كرويزر أن وزارة الداخلية الإسرائيلية وافقت "على أكثر من 18 ألف طلب في الأشهر الستة الماضية، وهو رقم قياسي".


واعتبر أن "المواطن المسلح هو الحل، وليس هو المشكلة وعلى هذا النحو منح وزير الأمن القومي هذا الأسبوع شهادة تقدير للمواطن البطل الذي حيد فلسطيني في تل أبيب وأنقذ أرواحًا كثيرة".

وقال إنه "نظرًا لأنه من المستحيل وضع شرطي أو جندي في كل تقاطع شارع، فكلما زاد عدد المواطنين الجيدين الذين يحملون أسلحة للدفاع عن النفس، زادت فرصة أن يرد أحدهم في الهجوم التالي على التهديد وتحييد الإرهابي، وبالتالي إنقاذ المزيد من أرواح المواطنين الأبرياء".

ومنذ وصول الحكومة الإسرائيلية الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو- والتي وصفها سياسيون بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدنبأنها الأكثر تطرفا في تاريخ البلاد- إلى السلطة أواخر ديسمبر الماضي عمدت إلى توسيع دائرة منح الإسرائيليين المدنيين تصاريح أسلحة.

ويقول مراقبون إن سياسات حكومة تل أبيب، بما في ذلك المتعلقة بتوسيع الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وتوسيع عمليات اغتيال ناشطين في جنين ونابلس واعتقال مئات الآخرين، تسببت في اتساع رقعة العمليات التي ينفذها فلسطينيون.

الأمن القومي العمليات الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور اتهمه بالسحر.. أول رد من رجب بحة: الظلم حرام

قريب سيد عبد الحفيظ وتسبب في فوز الأهلي.. مرتضى منصور ينشر صورة ساحر

صديق رجب بحة لـ مرتضى منصور : لاعيبتك تعبانة القصة مش سحر

بعد إثارته الجدل في لقاء القمة.. لاعب الأهلي يوجه رسالة غامضة عبر انستجرام

إجراءات استثنائية وتاريخية لدعم الموظفين والمعاشات ومحدودي الدخل 2023.. تفاصيل

أتمني متاخدوش الجلالة أوي.. رسالة من شوبير لمدافع الأهلي

800 جنيه| أسعار الذهب تتراجع بقوة.. وعيار 21 الآن يسجل هذه القيمة

درجات الحرارة السبت .. طقس اليوم بكافة الأنحاء والعظمى بالصعيد 45 درجة

موضوعات متعلقة

هآرتس: إسرائيل أقرب إلى «جمهورية الموز»

ضربة قاصمة لتل أبيب.. كبار مسؤولي التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل يخططون للاستقالة

وزير الأمن الإسرائيلي يبرر حرق القرآن ويدين الفعل نفسه بالتوراة

نتنياهو يتحدى الاحتجاجات.. إسرائيل ستتدبر أمرها بدون عدة اسراب طائرات

وزير إسرائيل يخطط للسيطرة على مناطق ج.. وتل أبيب تتخوف الرد العربي والأمريكي

مع دول عربية|إسرائيل تسعى لإبرام اتفاقية تجارة حرة إقليمية.. وهذه تفاصيلها

مقاطعة خطاب رئيس إسرائيل.. إعلان عاجل من أعضاء بالكونجرس

إسرائيل تشتعل.. الاحتجاجات تتصاعد وكبار ضباط الجيش قلقون من حرب أهلية

ترشيحاتنا

أحذر ..ضغط الدم يسبب مشاكل بالقلب في هذه الحالة

بالرغم من زيادة الأسعار .. أوفربرايس علي ام جى ZS في مصر

لم يعد بها طعام.. مجاعة ونقص غذاء يواجه دولة أفريقية

اعرف وصلت لكام.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 15 يوليو 2023

انخفاض جنونى في أسعار الذهب العالمية | اعرف الأسباب

تنسيق الجامعات 2023.. انطلاق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة في هذا الموعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشباب حاصروها.. قصة الاعتداء على مروى اللبنانية بحفل الإسكندرية

طريقة عمل زلابيا المكرونة| غير تقليدية ولذيذة

جمبسوت.. نسرين طافش تثير ضجة بإطلالتها

ودع آلام الأسنان .. 8 خطوات لتخفيف الحساسية وتقليل الألم

فيديو

مغارة علي بابا .. ماذا وجد المتهمون في فيلا توفيق عكاشة؟ فيديو جراف

بعد اتهامه بتعاطي المخدرات.. رد حاد من محمد هنيدي على مخرج شهير

سر عدم الإنجاب.. هنا الزاهد تكشف حقيقة طلاقها من أحمد فهمي

النقص فيك .. فيديو مفاجئ من زوجة حسن شاكوش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ