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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منافس الزمالك.. النصر السعودي يتحرك لضم ساديو ماني

ساديو ماني
ساديو ماني

أكد تقرير صحفي، دخول نادي النصر السعودي في مفاوضات مع النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، لضمه خلال الصيف الحالي.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، أن نادي بايرن ميونخ منح النصر الضوء الأخضر للبدء في التفاوض مع  ساديو ماني من أجل التعاقد معه.

وأضافت أن إدارة بايرن ميونخ حددت مبلغ 30 مليون يورو للموافقة على رحيل ساديو ماني.

ولفتت الصحيفة، إلى أن أحمد الغامدي، الرئيس التنفيذي لنادي النصر، عقد اجتماعا، مع الألماني بيورن بيزيمر، وكيل أعمال ماني، في مدينة مايوركا الإسبانية، الخميس الماضي، من أجل التعرُّف على طلبات اللاعب، تمهيدا لإبرام الاتفاق النهائي مع إدارة النادي الألماني.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النصر بدأت التفاوض مع نظيرتها في بايرن ميونخ على ضم ساديو ماني في شهر مايو الماضي، لكن تم إيقاف المحادثات بعد حل مجلس إدارة النادي العاصمي، والدخول في إجراءات عقد الجمعية العمومية، التي استمرت أسبوعين.

ويشارك نادي النصر في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية التي تستضيفها السعودية، حيث يتواجد الفريق في المجموعة الثالثة إلى جانب الشباب والزمالك والاتحاد المنستيري التونسي.

ويلتقي فريق النصر السعودي مع نظيره الزمالك يوم 3 أغسطس المقبل.

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