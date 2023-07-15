6 عروض مصرية.. شقيق أشرف بن شرقي يفجر مفاجأة مدوية |خاص

أكد رشيد بن رشيد بن شرقي، شقيق النجم المغربي أشرف بن شرقي، تلقى مهاجم الجزيرة الإماراتي السابق، 6 عروض من الدوري المصري، لضمه خلال الصيف الحالي.

وكان نادي الجزيرة الإماراتي، أعلن أمس الجمعة، إنهاء تعاقده مع أشرف بن شرقي، بعد موسم واحد من التعاقد معه.

وقال رشيد بن شرقي في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”: "أشرف لاعب حر، والكل يريد التعاقد معه خلال الصيف الجاري".

وأضاف:" تلقينا 6 عروض من الدور المصري و 3 عروض تركية لضم أشرف بن شرقي".

وعن وجهته المقبلة في ظل ارتباط اسمه بالأهلي والزمالك، أجاب: "كرة القدم فيها كل شيء".

يذكر أن أشرف بن شرقي غادر نادي الزمالك، الصيف الماضي، بعد فشل الطرفين في التوصل لاتفاق حول تجديد التعاقد، لينضم لنادي الجزيرة الإماراتي.

أرقام بن شرقي مع الزمالك

شارك أشرف بن شرقي مع نادي الزمالك في 107 لقاءات، منذ انضمامه إلى القلعة البيضاء في عام 2019 ، قادما من الهلال السعودي سجل خلالها 41 هدفا، وصنع 28 أخرى.

وحقق بن شرقي مع نادي الزمالك لقب الدوري المصري مرة، وكأس مصر مرتين، والسوبر الإفريقي مرة، والسوبر المصري مرة".