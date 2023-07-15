بعد رحيله عن الجزيرة الإماراتي.. هل يعود أشرف بن شرقي إلى الزمالك؟

هل يعود أشرف بن شرقي إلى الزمالك؟ عاد هذا التساؤل مجددا إلى الساحة الكروية من قبل جمهور الأبيض الذي تسائلوا عن مصير نجمهم السابق بعد رحيله عن ناديه الحالي.

يذكر أن نادى الجزيرة الإماراتى، قد أعلن في وقت سابق من مساء أمس الجمعة، رحيل النجم المغربى أشرف بن شرقى، لاعب الزمالك السابق، عن صفوفه بشكل رسمى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب الحساب الرسمى لنادى الجزيرة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "شكراً بن شرقي على كل ما قدمته لفخر أبوظبي.. وتمنياتنا لك بالتوفيق فيما هو قادم".

هل يتعاقد الزمالك مع بن شرقي؟

ترددت العديد من الأنباء والتقارير الصحفية حول رغبة فريق الزمالك في التعاقد مع صفقات سوبر من العيار الثقيل، وعلى رأسها أشرف بن شرقي نجم الفريق السابق.

ويروج الإعلام الرياضي حاليا لعدد من الصفقات الجماهيرية التي يسعى الزمالك لحسمها من أجل ضمها لفريق الكرة خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

يذكر أن مرتضى منصور، قد أكد في وقت سابق أن هناك لاعبا تحبه الجماهير سيكون ضمن صفوف الفريق في انتقالات الصيف دون الإشارة لهوية اللاعب.

وبعد تصريحات مرتضى منصور، حذف أشرف بن شرقي جملة لاعب الجزيرة الإماراتي من حسابه على انستجرام، الأمر الذي جعل العديد من جماهير الزمالك، التكهن بتعاقد الإدارة مع المغربي كأول صفقة للقلعة البيضاء في الصيف القادم.

هل يعود أشرف بن شرقي إلى الزمالك؟

لم يتم إعلان موقف النجم المغربي أشرف بن شرقي رسميا -حتى الآن- من العودة إلى الزمالك مرة أخرى، كما لم يحدد واجهته المقبلة بعد.

بدوره كشف جمال عبدالحميد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن رد مفاجئ من أشرف بن شرقي، بشأن العودة لصفوف القلعة البيضاء، بعد رحيله عن صفوف فريق الجزيرة الإماراتي.

وقال عبدالحميد في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك، أن أحد أعضاء اللجنة الفنية بالقلعة البيضاء، قد تواصل مع أشرف بن شرقي من أجل عودته لصفوف الفريق، وهو لاعب محترم وأكد أنه يحترم النادي ويحبه، لكنه يفضل خوض تجربة آخرى في الخليج.

وأرجع عضو مجلس إدارة الزمالك، موقف اللاعب إلى رغبته في الحصول على مقابل مادي أكبر، حيث أن راتبه كبير وقد يؤدي لوجود أزمة داخل غرف ملابس نادي الزمالك.

ماذا قدم بن شرقي مع الزمالك؟

أشرف بن شرقي أنهى موسمه الأول مع الجزيرة، الذي انضم له في صيف 2022 قادما من الزمالك، بعقد يمتد حتى 2024.

يذكر أن أشرف بن شرقي ارتبط بعلاقة قوية مع جماهير الفارس الأبيض، طيلة الفترة التي قضاها داخل الزمالك، ونجح في الحصول على ألقاب مع الزمالك، منها الدوري الممتاز وكأس مصر، والوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا في نسخة عام 2019.

وانضم أشرف بن شرقي إلى نادي الزمالك في موسم الانتقالات الصيفية عام 2019، قادماً من الوداد المغربي بعد تألقه اللافت، وشارك بن شرقي مع الزمالك في 107 مباراة سجل خلالها 41 هدفاً وصنع 26 هدفاً أخر لزملائه بالفريق.