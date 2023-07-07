عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس الوداد المغربي يكشف موقفه من استعادة بن شرقي

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

كشف سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد المغربي موقفه من التعاقد من أشرف بن شرقي، لاعب فريق الجزيرة الإماراتي خلال الصيف الحالي.


وقال الناصيري في تصريحات أبرزها موقع "مارس إكسبريس":" أشرف بن شرقي يحصل على راتب سنوي كبيرا جدا تجعل عودته للوداد صعبة".


وأضاف:" بن شرقي يحصل على أكثر من 2 مليار سنتيم".

 

وسبق وأن لعب بن شرقي في صفوف الوداد خلال الفترة من 2016 حتى 2017.
يذكر أن نادي الزمالك يستهدف استعادة أشرف بن شرقي خلال الصيف الحالي، وفقا لتقارير صحفية.


وكان أشرف بن شرقي غادر نادي الزمالك في الصيف الماضي، بعد انتهاء عقده عقده وعدم التوصل لاتفاق مع إدارة القلعة البيضاء حول التجديد، لينضم لصفوف الجزيرة الإماراتي في صفقة انتقال حر.


أرقام بن شرقي مع الزمالك:

 

شارك أشرف بن شرقي  مع نادي الزمالك في 107 لقاء، منذ انضمامه إلى القلعة البيضاء في عام 2019 ، قادما من الهلال السعودي سجل خلالها 41 هدفا، وصنع 28 أخرى.

وفاز النجم المغربي أشرف بن شرقي مع نادي الزمالك بلقب الدوري المصري مرة، وكأس مصر مرتين، والسوبر الإفريقي مرة، والسوبر المصري مرة".

الوداد أشرف بن شرقي بن شرقي سعيد الناصيري الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المصري مدنس القرآن في روسيا يعترف بجريمته ويكشف دوافعه | فيديو

تطورات جديدة.. لوائح فيفا تمنح كهربا حق الاستئناف على غرامة الزمالك

طلب مفاجئ من كولر لإدارة الأهلي بشأن الصفقات الجديدة

سد النهضة.. خبراء يفندون أكذوبة رئيس الوزراء الإثيوبي عن الملء الرابع

رسميا الآن|مفاجأة سارة في سعر الدولار بعد اقتراب الاحتياطي من 35 مليارا

مبلغ ضخم.. تعرف على راتب حمدي فتحي السنوي في الوكرة القطري

الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ شهور|وعيار 21 الآن يفقد 600 جنيه

أكبر شاطئ مجاني.. محافظ الإسكندرية: مفيش حد هيطلب منك جنيه

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي: ضرورة الإسراع بتطوير البرامج والخطط الدراسية للمعاهد الخاصة

أقل علبة بـ 10.. 2 جنيه تحريك في دخان الغلابة ومفاجأة بأسعار السجائر الرسمية

لأول مرة.. صادرات الموالح المصرية تصل إلى مليون و900 ألف طن| تفاصيل

تحويلات مرورية بعد الغلق الكلي لمحور الميثاق بمدينة نصر

معهد إسرائيلي: أعمال المستوطنين المتطرفة ضد الفلسطينيين تستنزف الجيش

وزير النقل: برج إشارات السكة الحديد الرئيسي بمحطة أبوصوير يدخل الخدمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر إطلالة ياسمين صبري في دبي يثير الجدل| رقم صادم

في اليوم العالمي للشوكولاتة...ماذا يحدث للجسم عند تناولها؟

بلوجر تثير ضجة على السوشيال ميديا بسبب كتب تباع في المكتبات| تفاصيل

معلومات خطيرة عن عملية حورية فرغلي.. تفاصيل

فيديو

متقولش لزملائك احرقوا أفلامكم.. مجدي إمام يكشف أسرار اعتزال الفن

تفريغ غير مسبوق.. فشل في إدارة السد وخداع آبي أحمد يكشفه الخبراء»| فيديو جراف

عند سماع الأذان لأول مرة .. رد فعل غير متوقع لطفلة

مقطع فيديو لجمل باكستاني يثير جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ