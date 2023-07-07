رئيس الوداد المغربي يكشف موقفه من استعادة بن شرقي

كشف سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد المغربي موقفه من التعاقد من أشرف بن شرقي، لاعب فريق الجزيرة الإماراتي خلال الصيف الحالي.



وقال الناصيري في تصريحات أبرزها موقع "مارس إكسبريس":" أشرف بن شرقي يحصل على راتب سنوي كبيرا جدا تجعل عودته للوداد صعبة".



وأضاف:" بن شرقي يحصل على أكثر من 2 مليار سنتيم".

وسبق وأن لعب بن شرقي في صفوف الوداد خلال الفترة من 2016 حتى 2017.

يذكر أن نادي الزمالك يستهدف استعادة أشرف بن شرقي خلال الصيف الحالي، وفقا لتقارير صحفية.



وكان أشرف بن شرقي غادر نادي الزمالك في الصيف الماضي، بعد انتهاء عقده عقده وعدم التوصل لاتفاق مع إدارة القلعة البيضاء حول التجديد، لينضم لصفوف الجزيرة الإماراتي في صفقة انتقال حر.



أرقام بن شرقي مع الزمالك:

شارك أشرف بن شرقي مع نادي الزمالك في 107 لقاء، منذ انضمامه إلى القلعة البيضاء في عام 2019 ، قادما من الهلال السعودي سجل خلالها 41 هدفا، وصنع 28 أخرى.



وفاز النجم المغربي أشرف بن شرقي مع نادي الزمالك بلقب الدوري المصري مرة، وكأس مصر مرتين، والسوبر الإفريقي مرة، والسوبر المصري مرة".