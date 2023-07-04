عفت نصار: نفسي إمام عاشور وبن شرقي يرجعوا الزمالك

خائف من مباراة القمة أمام الأهلي

أكد عفت نصار لاعب نادي الزمالك الأسبق، أنه قلق علي الزمالك من مباراة اليوم أمام المقاولون العرب بالكأس، ومباراة القمة أمام الأهلي في الدوري المصري.



وأضاف خلال حواره على قناة الحدث اليوم، أن فريق المقاولون يلعب بـ خطة مميزة، وينافس على بطولة الكأس، والمباراة ستكون قوية.



ولفت إلي أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، يقدم أداء مميزا، وعلى الجميع الوقوف خلف نادي الزمالك لـ الاستمرار في الطريق الصحيح.



وأشار إلى أن الزمالك يحتاج لـ صفقات، وأنه كان يتمنى عودة إمام عشور و أشرف بن شرقي، وطارق حامد، لـ الزمالك.



وانفعل على الهواء:" اتمني دعم نادي الزمالك في الفترة المقبل، وأن فريق الزمالك كبير".

