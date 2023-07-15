أبرز ردود الفعل الإسرائيلية على قرار السويد بالسماح بحرق نسخة من الكتاب اليهودي

أدان الرئيس الإسرائيلي، اسحاق هرتسوج، ورئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو وأعضاء في الكنيست ورؤساء أحزاب قرار موافقة السويد على حرق نسخة من الكتاب اليهودي المقدس "التناخ" أمام السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم، والذي من المتوقع أن يتم حرقه غدًا.

قال الرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتسوج: "إنني أدين بشدة حقيقة أنهم في السويد يسمحون بحرق الكتب المقدسة كرئيس إسرائيل، أدين حرق القرآن المقدس للمسلمين في جميع أنحاء العالم، والذي حدث في السويد، ويصيب قلبي الآن بالرعب من نية حرق الكتاب المقدس هناك - الكتاب الأبدي الشعب اليهودي. إن تدمير مقدسات الأديان والمعتقدات ليس دليلاً على حرية التعبير. هذا تحريض صارخ وعمل كراهية يضر بمشاعر ومعتقدات الناس في جميع أنحاء العالم. يجب على أسرة الأمم بقوة إدانة ومحاربة مثل هذه الأعمال المهينة".

وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رداً على ذلك: "أدين بشدة قرار السلطات في السويد بالسماح بحرق نسخة من التوراة أمام السفارة الإسرائيلية - إننا نأخذ هذا القرار المخزي والعدواني على محمل الجد - يجب احترام الكتب المقدسة لجميع الأديان".

وقال سفير إسرائيل في السويد: "أدين بشدة حرق الكتب المقدسة لأي دين باعتباره عملا من أعمال الكراهية وعدم احترام ولا علاقة له بحرية التعبير".

وقال موشيه غافني - زعيم حزب يهدوت هتوراة: "موافقة الشرطة السويدية على إحراق التوراة غدًا أمام السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم، أمر مخجل ويجب ألا نسمح به، لقد تحدثت قبل قليل مع وزير الخارجية كوهين وطلبت منه التواصل مع نظيره السويدي والتصرف لمنع ذلك".

وقال زعيم حزب شاس، أرييه درعي: "القلب يرتعد من نية الشرطة السويدية السماح بمشهد صادم لحرق التوراة - باسم الليبرالية "المستنيرة"، يسمحون بارتكاب جريمة كراهية ضد الملايين في العالم، والتي أدت في الماضي إلى إراقة دماء مروعة - لم يفت الأوان بعد لوقف هذه الحماقة والعودة إلى التصرف باحترام تجاه جميع الأديان".

ذكرت قناة كان العبرية نقلاً عن تقارير في السويد أن الشرطة وافقت على حرق نسخة من الكتاب اليهودي المقدس "التناخ" أمام السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم، ومن المتوقع أن يتم حرقه غدًا.