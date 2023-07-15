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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تتخطي حاجز الـ 50 درجة.. القبة الحرارية تصل دول عربية جديدة

ارشيفي
ارشيفي

توقعت آخر الخرائط الجوية المُستلمة من المراكز العالمية، والأخرى تلك المُطورة من طقس العرب داخليًّا تعمق المرتفعات الجوية في طبقات الجو العليا تدريجيًّا في قادم الأيام على شبه الجزيرة العربية، حيث سيعزز الوضع  من سطوة القبّة الحرارية على المنطقة لتدخل دول عربية أخرى تحت نطاق تأثيرها.

ووفق صحيفة سبق السعودية؛ فمن المتوقع أن تبقى بلاد الشام ومصر وشمال المملكة السعودية تحت تأثير القبة الحرارية يوم الجمعة، بل وتدخل أيضًا العراق والكويت تحت نطاق تأثيرها، ويُسبّب ذلك درجات حرارة أعلى من مُعدلاتها المعتادة بِعدّة درجات، مع طقس حار في أغلب المناطق، بل تقترب من 50 درجة مئوية جنوب العراق والكويت.

أما الأسبوع القادم فيُتوقّع أن يشتدّ تأثير القبة الحرارية على أنحاء واسعة من شبه الجزيرة العربية، بالتزامن مع تعمق المنخفض الحراري في الربع الخالي؛ حيث يطال ارتفاع درجات الحرارة أغلب أنحاء المملكة السعودية، بالإضافة إلى عموم دول الخليج بما فيها الإمارات وعُمان.

ومن المُنتظر أن تتصدّر دول الخليج أعلى حرارات على مُستوى كوكب الأرض؛ حيث تتجاوز درجات الحرارة حاجز 50 درجة مئوية في أنحاء عِدّة من الكويت وشرقي المملكة السعودية والأجزاء الصحراوية من الإمارات وعُمان، مع طقس يوصف بأنه شديد الحرارة.

وتأتي الموجة الحارّة المُتوقّعة الأسبوع القادم على دول الخليج، بسبب أن القبة الحرارية التي يتسبّب فيها المرتفع العلوي العربي الموسمي، تمنع الرياح نهارًا من ارتداد الحرارة في الغلاف الجوي، فتبقى حبيسة الطبقات السفلية ضمن إطار هذه القبة الحرارية "وهي تكون على شكل قبة وغطاء"، فمع استمرار التسخين الشمسي نشعر بالحرارة الشديدة خلال ساعات النهار، وبالذات في المناطق الحضرية؛ حيث المدن الإسمنتية؛ إذ إن الطرق والمباني تمثل أحد الأسباب التي تزيد من تأثيرها.

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