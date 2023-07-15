انضمام 3 سيدات للكنيسة القبطية في ألمانيا

انضمت إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في ألمانيا ألمانية وسيدة أخرى وتم تعميدهم بيد نيافة الأنبا دميان أسقف ورئيس دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر وشمالي ألمانيا.

وصلى نيافته القداس الإلهي بالدير ذاته وأثناءه عمد نيافته أسرة ألمانية مكونة من زوج وزوجة.

وصلى صباح اليوم قداس عيد القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، في الدير وخلاله عمد سيدة ألمانية طلبت الانضمام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

من ناحية أخرى، استراحت في الرب اليوم نفس الخادمة والأم المباركة تاسوني راعوث، مؤسسة خدمة ذوي الاحتياجات بأسقفية الخدمات، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية بشكل عام، بعد حياة حافلة بالعطاء في مجال خدمة ذوي الهمم. عن عمر قارب ٦٨ سنة، وحياة رهبانية امتدت لحوالي ٥٠ سنة.

ولدت الأم الراحلة يوم ١٨ نوفمبر ١٩٥٥ والتحقت بدير بنات مريم التابع لإيبارشية بني سويف والبهنسا وقتها في أيام المتنيح الأنبا أثناسيوس مطران الإيبارشية ومؤسس الدير.

أسست خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة لأول مرة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وذلك خلال خدمتها في أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، حيث كرست كل جهودها لهذه الخدمة التي نمت وتطورت بفضل هذه الجهود. سافرت إلى العديد من الأماكن لنقل خبرتها في مجال خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وألقت مئات المحاضرات في الكليات والمعاهد الكنسية وفي العديد من المؤتمرات واللقاء داخل الكنيسة وخارجها.

وستقام صلوات تجنيزها اليوم السبت في كنيسة القيامة المقدسة والسيدة العذراء مقر رابطة القدس بالظاهر بالقاهرة.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لنيافة الأنبا يوليوس أسقف الخدمات العامة والاجتماعية وأسرة الأسقفية، في نياحة الأم الفاضلة تاسوني راعوث، طالبًا لنفسها البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع العذارى الحكيمات.

في سياق آخر، احتفل دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالجبل الغربي بسوهاج بعيد نياحة شفيع الدير الذي تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم.

بدأت الاحتفالات مساء أمس بصلاة العشية والدورة الكبرى حيث طاف موكب أيقونة القديس الأنبا شنودة بكنيسة الدير ثم اتجه إلى الفناء الخارجي.

وصلى نيافة الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس الدير صلوات العشية والدورة والقداس صباح اليوم وشاركه نيافة الأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، ومجمع رهبان الدير والعديد من الآباء الكهنة والرهبان والمئات من زوار الدير الذين جاءوا خصيصًا للمشاركة في الاحتفالات.