عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انضمام 3 سيدات للكنيسة القبطية في ألمانيا

انضمام ثلاثة أشخاص
انضمام ثلاثة أشخاص للكنيسة القبطية في ألمانيا

انضمت إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في ألمانيا ألمانية وسيدة أخرى وتم تعميدهم بيد نيافة الأنبا دميان أسقف ورئيس دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر وشمالي ألمانيا.

وصلى نيافته القداس الإلهي بالدير ذاته وأثناءه عمد نيافته أسرة ألمانية مكونة من زوج وزوجة.

وصلى صباح اليوم قداس عيد القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، في الدير  وخلاله عمد سيدة ألمانية طلبت الانضمام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

من ناحية أخرى، استراحت في الرب اليوم نفس الخادمة والأم المباركة تاسوني راعوث، مؤسسة خدمة ذوي الاحتياجات بأسقفية الخدمات، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية بشكل عام، بعد حياة حافلة بالعطاء في مجال خدمة ذوي الهمم. عن عمر قارب ٦٨ سنة، وحياة رهبانية امتدت لحوالي ٥٠ سنة.

ولدت الأم الراحلة يوم ١٨ نوفمبر ١٩٥٥ والتحقت بدير بنات مريم التابع لإيبارشية بني سويف والبهنسا وقتها في أيام المتنيح الأنبا أثناسيوس مطران الإيبارشية ومؤسس الدير.

أسست خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة لأول مرة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وذلك خلال خدمتها في أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، حيث كرست كل جهودها لهذه الخدمة التي نمت وتطورت بفضل هذه الجهود. سافرت إلى العديد من الأماكن لنقل خبرتها في مجال خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وألقت مئات المحاضرات في الكليات والمعاهد الكنسية وفي العديد من المؤتمرات واللقاء داخل الكنيسة وخارجها.

وستقام صلوات تجنيزها اليوم  السبت في كنيسة القيامة المقدسة والسيدة العذراء مقر رابطة القدس بالظاهر بالقاهرة.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لنيافة الأنبا يوليوس أسقف الخدمات العامة والاجتماعية وأسرة الأسقفية، في نياحة الأم الفاضلة تاسوني راعوث، طالبًا لنفسها البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع العذارى الحكيمات.

في سياق آخر، احتفل دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالجبل الغربي بسوهاج بعيد نياحة شفيع الدير الذي تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم.

بدأت الاحتفالات مساء أمس بصلاة العشية والدورة الكبرى حيث طاف موكب أيقونة القديس الأنبا شنودة بكنيسة الدير ثم اتجه إلى الفناء الخارجي.

وصلى نيافة الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس الدير صلوات العشية والدورة والقداس صباح اليوم وشاركه نيافة الأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، ومجمع رهبان الدير والعديد من الآباء الكهنة والرهبان والمئات من زوار الدير الذين جاءوا خصيصًا للمشاركة في الاحتفالات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور اتهمه بالسحر.. أول رد من رجب بحة: الظلم حرام

الشباب حاصروها.. قصة الاعتداء على مروى اللبنانية بحفل الإسكندرية

قريب سيد عبد الحفيظ وتسبب في فوز الأهلي.. مرتضى منصور ينشر صورة ساحر

بعد إثارته الجدل في لقاء القمة.. لاعب الأهلي يوجه رسالة غامضة عبر انستجرام

6 عروض مصرية.. شقيق أشرف بن شرقي يفجر مفاجأة مدوية |خاص

سد النهضة.. تفاؤل حذر يسود المشهد بعد عودة المفاوضات

غلوها 31 جنيه.. صدمة في أسعار السجائر بالأسواق.. والشعبة: التجار السبب

ادعاءات بالسحر في القمة| اتهامات من مرتضى منصور بالدجل.. ورجب بحه: "محصلش"| القصة كاملة

ترشيحاتنا

بشرى سارة من التعليم لأبناء الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة

الكشف عن حقيقة تجريف الأشجار النادرة من حديقة الحيوان بالجيزة.. تفاصيل

عماد متعب عن مباراة القمة: 4/1 نتيجة كبيرة.. والأهلي الأحق بالفوز

صفقة الأهلي المحتملة بسعر في المتناول.. أرقام البرازيلي جوستافو سوزا

تنسيق الجامعات 2023.. تفاصيل ضوابط وشروط امتحان القدرات لكليات فنون جميلة وتطبيقية

وزير الإسكان ومحافظ البحر الأحمر يتفقدان محطة تحلية «اليسر»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوصفات طبيعية.. خطوات سهلة لتحصلي على بشرة أفتح 

ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة| شاهد

أخطرها الولادة المبكرة.. عوامل تزيد من إصابة الأطفال بإضطراب فرط الحركة

أحذر ..ضغط الدم يسبب مشاكل بالقلب في هذه الحالة

فيديو

عدم الإنجاب والطلاق.. هنا الزاهد تكشف التفاصيل كاملة| فيديو جراف

مغارة علي بابا .. ماذا وجد المتهمون في فيلا توفيق عكاشة؟ فيديو جراف

بعد اتهامه بتعاطي المخدرات.. رد حاد من محمد هنيدي على مخرج شهير

سر عدم الإنجاب.. هنا الزاهد تكشف حقيقة طلاقها من أحمد فهمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ