100 يوم صحة.. تقديم 200 ألف و913 خدمة في المبادرات الرئاسية

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تحقيق 200 ألف و913 خدمة من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس الجمعة 14 يوليو، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» أمس تضمنت 9 آلاف و214 خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 24 ألفًا و432 زيارة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، أمس لـ253 طفلا، فيما قدمت 32 ألفًا و465 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت أمس، 946 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و348 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ 1551 مواطنا.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 10 آلاف و191 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، أمس بلغ 5 آلاف و848 مواطن.

وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 12 ألفا، و21 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 35 ألفا، و633 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، أمس 68 ألفا و11 طفلا.

«100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 44 ألفا و600 مواطن

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 44 ألفا و600 مواطن من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».