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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نصائح للوقاية من نزيف الأنف الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة

نزيف الأنف
نزيف الأنف

في أشهر الصيف  ومع  ارتفاع درجات الحرارة  يمكن أن يتعرض الأنف إلى النزيف بسبب جفاف الجو وسخونته، حيث يؤدى إلى جفاف المخاط الموجود داخل التجويف الأنفي بسبب ارتفاع الرطوبة في الأشهر الحارة، لذلك قد يساعد غسيل أنفك بالماء البارد وتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة على الوقاية من نزيف الأنف.

‏‎ونصحت هيئة الدواء المصرية بعدم التعرض للحرارة لفترات طويلة قدر المستطاع، واستخدام واقي الشمس، وتناول الكثير من الماء والسوائل.‎

 منشور الهيئة 

أعلنت  وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإرشادات الهامة   التي تتعلق بـ  أعراض الإصابة بالإجهاد الحراري الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة  وطرق علاجه . 

وتشهد البلاد موجة من ارتفاع درجات الحرارة ، علي شتي الأنحاء ،حسبما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية . 

أعراض الإجهاد الحراري 

  • فقدان السوائل بالجسم
  • اضطراب الوعي
  • الإغماء
  • القيء
  • المغص

وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن الإجهاد الحراري غالبا ما يصيب الأشخاص المعرضون للشمس والحرارة لفترات طويلة 

 

طرق علاج حالات الإجهاد الحراري 

  • خفض درجة حرارة الجسم بتبريد الجسم أو تعريضه للهواء البارد و استخدام كمادات الثلج
  • تبريد داخلي عن طريق غسل المعدة والمعاء بالماء الباردة من خلال المستقيم
  • الحالات الشديدة قد تحتاج الحجز بقسم الطوارئ بالمستشفيات  واستعمال المحاليل الوريدية وأخذ خافض للحرارة عن طريق الوريد

الصحة: 

  بالتزامن مع موجة الحر الشديدة وارتفاع  درجات الحرارة التي تمر بها مصر حالياً ، وضعت وزارة الصحة والسكان ، خطة تتضمن التنسيق مع المستشفيات والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة وهيئة الإسعاف والقطاع الوقائي لاستقبال أي بلاغات لحالات مصابة بالإجهاد الحراري والتعامل الفوري معها.

الجدير بالذكر  أن الفرق الطبية من الأطباء والتمريض مستعدة على مدار اليوم بأقسام الطواريء والإستقبال بجميع المستشفيات لاستقبال أي حالات إجهاد حراري ، مشيرا الى أنه قد تم تعمبم البروتوكول الخاص بعلاج حالات الإجهاد الحراري مع تدريب الفرق الطبية سابقا على ذلك ، بالإضافة إلى أنه جاري التنبيه والتوعية من خلال الفرق التوعوية بالمديريات الصحية بالإرشادات اللازمة لهذه الحالات .

وأشار " وزارة الصحة والسكان " الى  أن الإجهاد الحراري يحدث  نتيجة فقدان الجسم كمية كبيرة من السوائل والأملاح عند التعرض للجو الحار لمدة طويلة وخاصة عند بذل مجهود شاق مما يؤدي إلى إضطراب فى وظائف الجسم .

وتتمثل الأعراض العامة للحالات المصابة في صداع وعدم إتزان وغثيان مع عرق شديد وشحوب وبرودة فى الجسم ،  وتقلص وألام حادة بالعضلات ، وضعف عام مع سرعة النبض والتنفس وإضطراب فى الرؤية ، وإحساس بالعطش مع إنخفاض ضغط الدم .

وتهيب وزارة الصحة بالسادة المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والمتمثلة فى عدم التعرض للجو الحار أو أشعة الشمس المباشرة ، ووضع قبعة أو غطاء على الرأس أو إستخدام مظلة شمسية ، إرتداء ملابس خفيفة فضفاضة فاتحة ويفضل أن تكون قطنية ، مع الإكثار من شرب الماء ، وتناول وجبات طعام صحية والإكثار من الخضروات والفواكه ، بالإضافة إلى التواجد فى أماكن جيدة التهوية ذات برودة معتدلة وقليلة الرطوبة ،  ويمكن للمريض العلاج بالمنزل مع إلتزام التعليمات وتحت الإشراف الطبي مع التوجه إلى أقرب مستشفى حال زيادة الأعراض .

درجات الحرارة النزيف الأنف جفاف المخاط الشمس

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