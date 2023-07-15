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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تهاجم أراضي لبنانية بـ قنابل صوتية

قوات الاحتلال - ارشيفي
قوات الاحتلال - ارشيفي

أفادت قناة "LBC"  اللبنانية بأن عناصر من الجانب الاسرائيلي ألقت قنابل صوتية باتجاه أراضي مزرعة بسطرة أثناء جولة النائب قاسم هاشم.

وفي وقت سابق القت القوات الإسرائيلية قنبلة صوتية و3 رصاصات في الهواء بالقرب من مراسل قناة "NBN" اللبنانية أثناء إجرائه تقريرًا حول عدوان يوليو 2006، بالقرب من السياج عند حدود مستعمرة المطلة والحمامص بحسب ما افادت صحيفة النشرة اللبنانية.

كانت مصادر كشفت لوكالة رويترز قبل ذلك عن إطلاق صاروخ على الأقل من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل الأمر الذي دفع،  الجيش الإسرائيلي للرد بإطلاق قذيفة واحدة نحو المكان الذي أُطلق منه الصاروخ.

وأفاد بيان جيش الاحتلال بأنه بعد تحقيق لقوات جيش الاحتلال التي وصلت للمكان اتضح أنه تم إطلاق قذيفة من الأراضي اللبنانية انفجرت بالقرب من الحدود داخل الأراضي الإسرائيلية”.

وأضاف البيان: "ردًّا على ذلك يقوم جيش الاحتلال حاليًا بمهاجمة منطقة الإطلاق داخل لبنان". 

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