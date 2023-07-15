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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة يتابع سير منظومة حصر أملاك الدولة وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة

صدى البلد

التقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مع المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة لعرض ومناقشة ومتابعة منظومة حصر وإدارة أصول وأملاك الدولة بالمحافظة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس بحصر أصول الدولة، وإدارتها لتحقيق أقصى استفادة منها لصالح إقامة مشروعات قومية في ظل بناء الجمهورية الجديدة ، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وشارك في الاجتماع المهندس حازم الأشموني سكرتير عام محافظة القاهرة، ود. محمود فخر الدين رئيس الإدارة المركزية للتحول الرقمي بوازرة الاتصالات، والمهندسة رحاب فج النور مدير إدارة الاستشارات الفنية ومدير مشروع أصول واملاك الدولة بوزارة الاتصالات، ومديري حماية أملاك الدولة وتكنولوجيا المعلومات وعدد من الإدارات المعنية بالمحافظة.

وتم خلال اللقاء مناقشة وعرض التكليفات الصادرة في هذا الشأن لحصر أصول الدولة ، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمنظومة مدعمه بالوثائق الثبوتية للأصول بالمحافظة .

وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلى أن الهدف من المنظومة هو حصر أصول الدولة المستغلة والغير مستغلة والمؤجرة لزيادة موارد الدولة والمحافظة من خلال تحصيل الإيرادات وإدارة المنشآت والممتلكات الخاصة بالدولة ، حيث سيتم استغلال هذه الموارد في إقامة مشروعات قومية وخدمية لخدمة المواطنين في كافة القطاعات مثل مشروعات البنية التحتية والصحة والتعليم وغيرها.

وأكد أننا نعمل جميعاً في أجهزة الدولة المختلفة من أجل خدمة المواطنين فى كافة القطاعات وتلبية احتياجاتهم ، بالشكل الذي يساهم في  دفع عجلة التنمية، ويحافظ على أصول وممتلكات الدولة فى إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي لأجهزة ومؤسسات الدولة .

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محافظ القاهرة يتابع سير منظومة حصر أملاك الدولة وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة

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