طفلة 7 سنوات السبب.. "حجر" يصيب طالب بشرخ في الجمجمة بالجيزة

اصيب طالب في الصف الخامس الإبتدائي في الجيزة بشرخ في الجمجمة جراء سقوط حجر على رأسه بمنطقة الطالبية.

إصابة طالب سقط على رأسه حجر

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة أفاد بوصول إشارة من مستشفى القصر العيني تضمنت وصول طالب في الصف الخامس مصاب بشرخ في الجمجمة أدعاء سقوط حجر من علو، وعلى الفور أمر اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة كشف الملابسات.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أنه أثناء سير الطالب في الشارع بمنطقة الطالبية سقط على رأسه حجر من ارتفاع أدى إلى إصابته بشرخ في الجمجمة.

وتبين من التحريات الأمنية أن وراء الواقعة طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات مقيمة مع جدتها، وكانت تلهو في نافذة الشقة، نتج عنه سقوط قالب طوب مثبت به النافذة على رأس الطالب.

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.