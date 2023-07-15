عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طفلة 7 سنوات السبب.. "حجر" يصيب طالب بشرخ في الجمجمة بالجيزة

اسعاف - أرشيفية
اسعاف - أرشيفية

اصيب طالب في الصف الخامس الإبتدائي في الجيزة بشرخ في الجمجمة جراء سقوط حجر على رأسه بمنطقة الطالبية.

لامس أجزاء حساسة.. تفاصيل اعتداء كهربائي على فتاة 15 مايو في غياب الأم

بعتت له صورتها بملابس مثيرة.. حنان تطلب الخلع بسبب خطيبة زوجها السابقة

إصابة طالب سقط على رأسه حجر 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة أفاد بوصول إشارة من مستشفى القصر العيني تضمنت وصول طالب في الصف الخامس مصاب بشرخ في الجمجمة أدعاء سقوط حجر من علو، وعلى الفور أمر اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة كشف الملابسات.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أنه أثناء سير الطالب في الشارع بمنطقة الطالبية سقط على رأسه حجر من ارتفاع أدى إلى إصابته بشرخ في الجمجمة.

وتبين من التحريات الأمنية أن وراء الواقعة طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات مقيمة مع جدتها، وكانت تلهو في نافذة الشقة، نتج عنه سقوط قالب طوب مثبت به النافذة على رأس الطالب.

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الجيزة مديرية امن الجيزة أخبار الحوادث الطالبية طالب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشباب حاصروها.. قصة الاعتداء على مروى اللبنانية بحفل الإسكندرية

مرتضى منصور اتهمه بالسحر.. أول رد من رجب بحة: الظلم حرام

6 عروض مصرية.. شقيق أشرف بن شرقي يفجر مفاجأة مدوية |خاص

بعد إثارته الجدل في لقاء القمة.. لاعب الأهلي يوجه رسالة غامضة عبر انستجرام

تعرف على النادي الأقرب لضم أشرف بن شرقي

نشيد بالقيادة الحكيمة للرئيس السيسي.. بيان عاجل من آبي أحمد حول سد النهضة

بعد هجوم مرتضى منصور عليه.. من هو رجب بحه وما علاقته بالزمالك؟

قرار عاجل لـ الأهلي ضد محمد عبدالمنعم.. وتهديد شديد من كولر

موضوعات متعلقة

هارب من السجن.. كواليس سقوط صاحب مشروع ابني بيتك بايدك بعد سرقة 2.5 مليار جنيه

حاجات حرام| استغاثة فاطمة: مش متخيّلة اللي قاله وبدأت المشكلة

نشرة الحوادث| فيديو مرعب لإطلاق النار على سيدة التجمع.. وتفاصيل طلاق عزة بسبب الرقص.. وسقوط سارقي فيلا توفيق عكاشة

زوجة قنصل أفريقي.. كواليس إنقاذ 11 مريضا من حريق مستشفى خاص بالمهندسين

دولارات ومجوهرات حياة الدرديري.. ضبط المتهمين بسرقة فيلا توفيق عكاشة

الزوج: بترقص في أفراح الشارع وسط الرجالة فطلقتها.. وعزة: دماغه مقفلة

برصاصة ماكس| جنازة مهيبة لتشييع مكاوي زينة شباب كرداسة.. صور تفاصيل

تفاصيل التحويلات المرورية بعد الغلق الكلي لطريق 26 يوليو لمدة يومين

ترشيحاتنا

من ليفربول.. اتحاد جدة يقترب من حسم صفقة عالمية جديدة

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2190 جنيهًا

لجميع الأصناف.. أحدث أسعار الخضار في سوق الجملة| فيديو

إزالة تراكمات القمامة بمنطقة أرض الجولف بالقاهرة

وافق على العرض وجاري التفاوض.. ساحر برازيلي يقترب من الانضمام لـ الأهلي

القوات الروسية تصد 17 هجوما وتحيد 315 جنديا على محور دونيتسك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تحذيرات الصحة العالمية بشأن تسبب الأسبارتام في السرطان.. ما هى بدائله

تناول هذه الفواكه للتغلب على موجة ارتفاع حرارة الجو | لن تتوقع

لحماية العين.. نصائح ضرورية لمنع حساسية العدسات اللاصقة| تفاصيل

هذه تكلفته وأماكن إجرائه.. ما هو DNA Test سر رشاقة ياسمين صبري

فيديو

واقعة الاعتداء عليها في الإسكندرية أثارت الجدل.. مروى اللبنانية تحتفل بعيد ميلادها

بتحريض من الأم.. فتاة تعتدي على والدها وتحجزه فى بدروم

عدم الإنجاب والطلاق.. هنا الزاهد تكشف التفاصيل كاملة| فيديو جراف

مغارة علي بابا .. ماذا وجد المتهمون في فيلا توفيق عكاشة؟ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ