حملة بيطرية للتطعيم ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بـ61 قرية وحي في سيناء

تنظم مديرية الطب البيطري محافظة شمال سيناء، اعتبارا من اليوم السبت، الحملة القومية لتطعيم الحيوانات ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع لعام 2023، متضمنة 61 قرية وحي بمختلف مراكز المحافظة ،تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وقالت الدكتورة عبير حجاب مديرة مديرية الطب البيطري بالمحافظة ، إن الحملة تنطلق في مركز العريش بـ19 قرى وحي وهي :

عاطف السادات ، الزهور ، حي السمران، حي الحوص، حي الامل، حي العبور، الكيلو 17 غرب العريش ، و حي ابو صقل ، حي الكرامة ، حي الريسة ،والمساعيد ،والصفا ، قرية السكاسكة و السبيل ،و المزرعة ، وزارع الخير، قرية الميدان ،وبركة حليمة، الواحة.



١٢ حي وقرية :

كما تنطلق في مركز الشيخ زويد وتشمل 12حي وقرية هي:

مدينة الشيخ زويد ، منطقة البحر الساحلية ، حي الكوثر ، قرية أبو طويلة ، حي أبو زرعي ، حي النصيرة ، حي القواسمة. قرية الضهير ، قرية الشلاق ، قرية الخروبة ، قرية الجورة ، قرية قبر عمير. .

وفي مركز بير العبد ، ستقدم خدمة التطعيم في 11 قرية وهي:

مدينة بير العبد ، النجاح الخربة ، السادات ،النصر ،رمانة، السلام ، التلول ، نجيلة ، سلمانة، الروضة .

و في مركز الحسنة 10 قرى: الجفجافة ، بغداد ،والجدي، المغارة ، المنبطح ، المقضبة ، أم شيحان ، القسيمة ، وادي العمر ،البروك.

وفي مركز نخل 9 قرى، هي :صدر الحيطان ، وادي الحاج ، الريد ، التمد ،الكنتلة ،والنتيلة ، بئر 7 وبئر 8.