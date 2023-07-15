بـ21 طلقة ترحيبية.. شاهد محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء الهند

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، اليوم، ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية جرت لرئيس وزراء الهند، مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية للضيف.

جانب من عملية الاستقبال

كما اصطفت مجموعة من الأطفال يلوحون بأعلام البلدين ويرددون العبارات الترحيبية.

واصطحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الوزراء ضيف البلاد، إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني للبلدين.

وشارك في الاستقبال عدد من قيادات دولة الإمارات.

وضم الوفد الهندي عدداً من كبار المسؤولين في الحكومة الهندية بجانب سنغاي سودهير سفير الهند لدى الإمارات