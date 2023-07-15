زيارة رسمية.. رئيس وزراء الهند يصل الإمارات

أفادت صحيفة البيان الإماراتية بأن الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، استقبل اليوم في أبوظبي، ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، في إطار زيارة رسمية لدولة الإمارات.

وأعرب ولي عهد أبوظبي عن ترحيبه برئيس وزراء الهند والوفد المرافق له.

وأشارت الصحيفة الي ان الجانبان تبادلا الأحاديث الودية التي تجسد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين، معربين عن سعادتهما بمستوى التعاون الاستراتيجي المشترك بين البلدين في العديد من المجالات الحيوية.

شارك في الاستقبال خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية.