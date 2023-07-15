تكثيف أعمال رفع كفاءة المناطق المحيطة بالمواقع الأثرية وسط الإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتقديم الدعم الكامل لتطوير المواقع الآثرية بالإسكندرية، والعمل على رفع كفاءة المناطق المحيطة بالمواقع الأثرية لإظهارها بصورتها الحضارية التى تتناسب مع تاريخها وتراثها.

وقام محمد متولي مدير عام أثار الإسكندرية بالتنسيق مع عزة سعد رئيس حي وسط، للقيام بتقليم الأشجار الضخمة التي تعيق الرؤية فى الجبانات اليهوديه و رفع كافة المخلفات بها.

قامت إدارة النظافة بحي وسط وشركة نهضة مصر برفع كافة المخلفات الزراعية من الجبانات اليهودية بالشاطبي وباشراف منطقة اثار وسط الاسكندرية وجارى استكمال كافة الأعمال تباعا حول المواقع الأثرية في نطاق حي وسط.

والجدير بالذكر أن جبانات اليهود شيدت فى أرقى أحياء مدينة الإسكندرية وعلى أحدث طراز معمارى في ذلك الوقت و يوجد حاليا بالأسكندرية عدد ثلاثة جبانات ( 1 ) جبانة اليهود بالأزاريطة ويرجع تاريخها إلى عام 1832 م. ( 2 )جبانة اليهود بالشاطبى ويرجع تاريخها إلى عام 1872 / 1873 م ( 3)جبانة اليهود بالشاطبى ويرجع تاريخها إلى حوالى عام 1908 م.

تم تسجيلها فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بمحافظة الأسكندرية بموافقه اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بتاريخ 12 / 4 / 2017 م.