بعد 10 سنوات على جرائمه المروعة .. القبض على سفاح النساء في نيويورك|شاهد

ألقت السلطات الأمريكية القبض على قاتل مسلسل متهم بقتل نساء والتخلص من جثثهن على شاطئ بنيويورك، بعد أكثر من 10 سنوات على جرائم مروعة بقيت غامضة دون حلها، ومن خلال تقرير عرضته فضائية العربية نستعرض لكم التفاصيل.



وكشفت وسائل إعلام أمريكية أن "ريكس إيه هيورمان" متهم بقتل 3 نساء من بين 11 رفاتا بشريا عثر عليها على الشاطئ بين 2010 و2011، إضافة لاتهامه بقتل امرأة أخرى عام 2007.



وتمت مطابقة حمض نووي عثر عليه على شعر إحدى الضحايا ببقايا بيتزا تناولها المتهم وبدأت السلطات تتعقب تحركات المهندس منذ عام 2022، فيما نفى هيورمان جميع التهم الموجهة ضده.