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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شلل في نيودلهي بسبب تكدس مياه الفيضانات وتضخم خزانات السدود

فيضانات في الهند
فيضانات في الهند

تسابق مسؤولون هنود بولاية نيودلهي ، لفتح بعض بوابات الفيضانات المزدحمة عند سد على نهر يامونا المتضخم يوم الجمعة للمساعدة في تصريف مياه الفيضانات التي أدت إلى توقف حركة المرور في أجزاء من العاصمة الهندية واغراق المعالم التاريخية.

وكانت مستويات النهر في أعلى مستوياتها منذ 45 عامًا هذا الأسبوع بعد هطول أمطار غزيرة غير معتادة في نيودلهي والولايات الشمالية الجبلية ، مما أجبر مئات الأشخاص على إجلاء مئات الأشخاص حيث اخترق نهر يامونا ، الذي يمر عبر المدينة ، ضفافه.

وقالت السلطات الهندية، إن أفراد الجيش والإغاثة من الكوارث كانوا يحاولون أيضًا إصلاح منظم الصرف المعطل بالقرب من المحكمة العليا بالبلاد حيث كانت المياه تتدفق إلى طريق رئيسي.

وقال سوراب بارادواج ، وزير السيطرة على الفيضانات والري في دلهي ، "لمنع تدفق المياه إلى المدينة ، نحاول إنشاء سد* ، مضيفًا أنه سيتم تكديس الأكياس لتحقيق ذلك.

وأظهرت لقطات تلفزيونية المياه تغمر جدران القلعة الحمراء التاريخية في وقت سابق من اليوم ، مع ترك الشاحنات والحافلات في عدة أماكن ، تاركة زجاجها الأمامي وأسقفها تظهر فوق الماء. وأبلغت الشرطة عن ثلاث وفيات على الأقل بسبب الغرق.

كما غمرت المياه الطرق المحيطة بنصب راجغات التذكاري لرسول الهند اللاعنف ، المهاتما غاندي ، مع تدفق بعض المياه إلى منطقة النصب التذكاري أيضًا.

وقال رئيس وزراء دلهي، أرفيند كيجريوال، إنه مع بعض الانخفاض في مستويات المياه في النهر، استأنفت المدينة تشغيل إحدى محطات معالجة المياه الثلاث التي تم إغلاقها يوم الخميس، مما أدى إلى بعض الراحة في الإمدادات.

وأضاف كيجريوال أن مسؤولي الجيش والبحرية كانوا يعملون في وابل في منطقة وسط المدينة على إعادة فتح خمس بوابات محشورة أثرت على تدفق النهر.

وسجلت دلهي هطول الأمطار بنسبة 91٪ فوق المعدل الطبيعي في موسم الرياح الموسمية هذا الذي بدأ في الأول من يونيو. وقد تلقت 309 ملم (12 بوصة) من الأمطار حتى الآن في يوليو، وهو ثالث أعلى معدل في الشهر لمدة 12 عامًا على الأقل ، وفقًا لـ دائرة الأرصاد الجوية الهندية.

كما غمرت المياه العديد من المكاتب الخاصة والحكومية، بما في ذلك مقر الشرطة الهندية، في منطقة ITO بالمدينة.

السلطات الهندية العاصمة الهندية الفيضانات المهاتما غاندي النصب التذكارى امطار غزيرة ولاية نيودلهي نهر يامونا

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