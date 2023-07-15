عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

آيات من سورة الروم برواية ورش عن نافع للقاريء أحمد زكي.. فيديو

أحمد زكي
أحمد زكي

حل القاريء الشاب أحمد زكي، ضيفا على موقع “صدى البلد” الإخباري، وقدم خلال الندوة، آيات من سورة الروم برواية ورش عن نافع للقاريء أحمد زكي.


وأتم القاريء أحمد زكي  حفظ القرآن الكريم وعمره 11عاما، ثم التحق بمعهد القراءات بدمنهور ودرس فيه التجويد والقراءات العشر الصغرى والكبرى، وقرأ القرآن الكريم بقراءاته ورواياته العشر بسند متصل عن-(النبي صلى الله عليه وسلم) على مشايخ كبار وعلماء أجلاء .


وحصل القاريء على المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى شهادة عالية القراءات الأزهرية بمعهد القراءات في عام 2022 ، وشارك في العديد من المسابقات منها مسابقة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف وحصل فيها على المركز الأول وتم تكريمه فيها من رئيس جامعة الأزهر السابق الدكتور محمد المحرصاوى.

 

وشارك في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الدينى وحصل فيها على المركز الثاني على مستوى المسابقة المحلية، وتم تكريمه فيها من اللواء أركان حرب عادل الغضبان.
 

القاريء الشاب أحمد زكى القران الكريم القراءات الأزهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة قوية في الأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب غدًا

قرار عاجل لـ الأهلي ضد محمد عبدالمنعم.. وتهديد شديد من كولر

الفنان محمد ثروت بعد تماثل نجله للشفاء: المال والشهرة لا تنفع في المرض

بعد بلاغ للنائب العام.. نص تويتة ميدو ضد أسامة حسني وجمال جبر

بعد التويتات المسيئة وأزمة أسامة حسني | تصرّف غير متوقع من ميدو

6 عروض مصرية.. شقيق أشرف بن شرقي يفجر مفاجأة مدوية |خاص

يا وجع القلب .. سيارة تدهس محامية أمام المحكمة الإقتصادية في القاهرة|صور

في قرية بالغربية | زواج نجم الأهلي .. صور

ترشيحاتنا

بعد هذا الإجراء| الأهلي السعودي يتفق مع رياض محرز على توقيع العقد

بيان كويتي عاجل بعد إساءة مغرد إلى أحد رموز السعودية

مفاجأة .. الأرصاد تكشف حقيقة وصول الحرارة إلى 50 درجة | فيديو

بن والاس: بحلول عام 2030 سنجد أنفسنا في وضع الحرب الباردة

بيشيلني يطلّعني الدور السادس | آمال رمزي تكشف حقيقة زواجها الثاني

الكهرباء: لا تخفيف للأحمال رغم ارتفاع درجات الحرارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداعا للأطقم.. اكتشاف دواء جديد يعيد نمو الأسنان المفقودة مرة أخرى

طبيب يحذر من مشروب شعبي يسبب سيولة ونزيفًا

احترسوا.. الوكالة الدولية تعلن الأسبرتام مادة مسرطنة

أحلى من المطاعم | طريقة عمل طاجن مكرونة

فيديو

اتهامه بتعاطي المخدرات وخلافه مع عادل إمام.. محمد هنيدي يجيب

تطور في أزمة حسن شاكوش وريم طارق | فيديو

الزمالك يخسر بالأعمال والشعوذة.. قصة رجب بحه الساحر مع مرتضى منصور

واقعة الاعتداء عليها في الإسكندرية أثارت الجدل.. مروى اللبنانية تحتفل بعيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ