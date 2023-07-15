آيات من سورة النجم برواية خلف عن حمزة للقارئ أحمد زكي ..فيديو

حل القارئ الشاب أحمد زكى الحاصل على المركز الثاني في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن ، ضيفا على موقع صدى البلد الإخباري، وقدم خلال الندوة، آيات من سورة النجم برواية خلف عن حمزة.

وأتم القارئ أحمد زكي حفظ القرآن الكريم وعمره 11 عاما، ثم التحق بمعهد القراءات بدمنهور ودرس فيه التجويد والقراءات العشر الصغرى والكبرى، وقرأ القرآن الكريم بقراءاته ورواياته العشر بسند متصل عن (النبي صلى الله عليه وسلم) على مشايخ كبار وعلماء أجلاء .



وحصل القارئ أحمد زكي على المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى شهادة عالية القراءات الأزهرية بمعهد القراءات في عام 2022 ، وشارك في العديد من المسابقات منها مسابقة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف وحصل فيها على المركز الأول وتم تكريمه فيها من رئيس جامعة الأزهر السابق الدكتور محمد المحرصاوى.

وشارك في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني وحصل فيها على المركز الثاني على مستوى المسابقة المحلية، وتم تكريمه فيها من اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

