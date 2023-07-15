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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أُنس جابر تخسر نهائي ويمبلدون المفتوحة للتنس لصالح ماركيتا فوندروسوفا

أُنس جابر
أُنس جابر

تُوجت التشيكية ماركيتا فوندروسوفا ببطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس ثالث بطولات الجراند سلام، وذلك بفوزها على البطلة التونسي أُنس جابر بمجموعين نظيفتين، في المباراة النهائية للبطولة.

فوندروسوفا استطاعت الانتصار على أُنس في زمن قدره 1.22 دقيقة فقط، حيث حسم المجموعة الأولى لصالحها، بنتيجة 6 أشواط مقابل 4 في 41 دقيقة.

وفي المجموعة الثانية، كررت البطلة التشيكية فوزها على أُنس بـ 6 أشواط مقابل 4 في 41 دقيقة أيضًا، لتحسم اللقب لصالحها.

يُذكر أن أُنس قد خسرت نهائي بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس العام الماضي، كذلك بطولة أمريكا المفتوحة.

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