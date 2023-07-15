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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانى : قمة نيروبي استكمال لجهود مصر في مواجهة التغيرات المناخية

النائب محمد نشأت
النائب محمد نشأت العمده، عضو مجلس النواب

أكد النائب محمد نشأت العمده، عضو مجلس النواب، أن مشاركة الرئيس السيسي في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي بالعاصمة الكينية نيروبي، يمثل أهمية كبيرة في ضوء جهود مصر لمساعدة القارة والدفاع عن قضاياها.

وأشار النائب فى بيان صحفى له ، إلى  الفعاليات المرتقبة للقمة التنسيقية الأفريقية والتي تم استحداثها في 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، مؤكدا أنها تأتي اتصالاً بجهود الإصلاح المؤسسي للاتحاد، وفي إطار محور تقسيم العمل والمهام بين مفوضية الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، فضلاً عن تعزيز مسار التكامل الإقليمي بين دول القارة، خاصةً ما يتعلق بالتكامل الاقتصادي، حيث تعد أبرز خطواته إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تحت الرئاسة المصرية عام 2019.

وقال عضو مجلس النواب: قمة نيروبي تكتسب أهمية كبيرة، حيث تشهد عرض خطة مصر فى ظل ترؤسها الحالى للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية "النيباد"، كما سيلقى الرئيس السيسي، كلمة بصفته الرئيس الحالى لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، لاستعراض الجهود المصرية فى مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الأفريقية.

وتوقع النائب محمد نشأت العمده، أن تشهد قمة السيسي ونظيره الرئيس الكيني ويليام روتو،  بحث آليات تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وكيفية التعامل مع مشاغل القارة الأفريقية، وكذلك تعزيز التعاون بين دول القارة في المجالات الاقتصادية.

الرئيس السيسي العاصمة الكينية نيروبي منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية النيباد

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