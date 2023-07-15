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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة الشرقية يتفقد مركز طبي النحال

صدى البلد

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، يرافقة الدكتور هشام الغزالي رئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، والدكتور حاتم آمين، والدكتورة نوران حسين، نائبي المدير التنفيذي لمبادرة صحة المرأة، والدكتورة نرڤانا حسين منسق مبادرة صحة المرأة، والدكتور عماد شاش عضو المكتب التنفيذي لمبادرة صحة المرأة بوزارة الصحة والسكان، بزيارة لمركز طبي النحال، التابع للإدارة الصحية بالزقازيق، لمتابعة انتظام سير العمل بالمبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي.

 

وتابع وكيل الوزارة وقيادات المبادرة الرئاسية لصحة المرأة بالوزارة، الأقسام الطبية المختلفة بالمركز الطبي، وتم متابعة عمل الفرق الطبية بالمبادرات الرئاسية المختلفة، وخدمات تنظيم الأسرة، وتم الاطمئنان على سير عمل المبادرة الرئاسية دعم صحة المرأة، والاستماع إلى الفرق الطبية، للوقوف على أي معوقات تؤثر على انتظام العمل، ووضع الحلول المناسبة لها، كما تم الالتقاء بالجمهور والسيدات المنتفعات بالمبادرة، وتبادل الحوار معهم لمعرفة رأيهم في المبادرة الرئاسية، ومدى رضاهم عن مستوى الخدمة المقدمة ومتطلباتهم، والالتقاء بفريق عمل المبادرة الرئاسية، للوقوف على طبيعة العمل داخل المركز الطبي، والعمل على توفير أي احتياجات لتحسين جودة الأداء.

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كما قدم رئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة الشكر للفرق الطبية بالمبادرة، علي جهودهم المخلصة المبذولة، وحرصهم علي تحقيق المستهدف بنسبة ١٠٠%، مشيراً إلى أن محافظة الشرقية تعد الأولى على مستوى الجمهورية في المعدلات الأعلى المحققة لفحص السيدات ضمن خطة المبادرة الرئاسية، مؤكداً على دعم الوزارة الكامل لجميع الفرق الطبية، لخدمة السيدات بمحافظة الشرقية، وجميع سيدات مصر.

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