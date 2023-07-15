عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد نجاحه .. جولة لنجوم فيلم مستر إكس في دول الخليج

مستر اكس
مستر اكس

يقوم النجم أحمد فهمي وأبطال فيلم مستر إكس بجولة في دول الخليج لافتتاح فيلم مستر إكس .

ويقوم فهمي بعقد جولة في السعودية ودبي والكويت وعمان والبحرين .


إيرادات مستر اكس :

أستطاع إيرادات فيلم "مستر إكس"، أن تقترب من تحقيق 18 مليون جنيه، بعد أسبوعين من طرحه بدور العرض السينمائي، ضمن سباق أفلام عيد الأضحى.

أحداث فليم مستر إكس

وتدور قصة الفيلم حول قيام أحمد فهمي بطل العمل بحل أزمات بعض الرجال الذين يعانون من مشاكل أسرية ويريدون الطلاق، وذلك من خلال شركة يعمل بها مع هنا الزاهد وأوس أوس ومحمد أنور.

أبطال فيلم مستر إكس

فيلم "مستر أكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، والعمل قصة أمانى التونسى، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.

مستر اكس احمد فهمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشباب حاصروها.. قصة الاعتداء على مروى اللبنانية بحفل الإسكندرية

بعد بلاغ النائب العام.. ميدو يحذف التويتات المسيئة لـ أسامة حسني وجبر

قرار عاجل لـ الأهلي ضد محمد عبدالمنعم.. وتهديد شديد من كولر

يا وجع القلب .. سيارة تدهس محامية أمام المحكمة الإقتصادية في القاهرة|صور

مرتضى منصور اتهمه بالسحر.. أول رد من رجب بحة: الظلم حرام

حكاية مرض غامض يحاصر أهالي نجع سند بقنا.. وتحرك عاجل لوزارة الصحة

بعد بلاغ للنائب العام.. نص تويتة ميدو ضد أسامة حسني وجمال جبر

هويته مفاجأة.. من سرق فيلا الإعلامي توفيق عكاشة وحياة الدرديري؟

موضوعات متعلقة

لطيفة تطرح برومو أول أغانيها الصيفية.. وتؤكد: انتظروا المفاجأة

بدأ بـ5 آلاف دولار|مزاد علني على بدلة "بحب في غرامك" لـ لطيفة

موعد طرح فيلم وش في وش بالسينمات

طرح فيلم شماريخ في هذا الموعد.. تفاصيل

تامر عاشور يحيي حفلا في الأردن قريبا

انتصار: الرجالة دايما عندهم رد على سبب النكد.. ونوليا تنفعل

شيري عادل تكشف موعد انتهائها من تصوير فيلم أصل الحكاية

بهذا الموعد.. عرض خاص لفيلم «مطرح مطروح» في مول مصر

ترشيحاتنا

بعد التويتات المسيئة وأزمة أسامة حسني | تصرّف غير متوقع من ميدو

فضيحة جديدة لـ زيلينسكي.. روسيا تعلق على محاولة اغتيال صحفييها

وفاة إمام أثناء خطبة الجمعة.. والأوقاف: صرف 20 ألف جنيه إعانة عاجلة لأسرته

الزمالك يخسر بالأعمال والشعوذة.. قصة رجب بحه الساحر مع مرتضى منصور

بمتوسط 700 ألف.. 5 سيارات جديدة بالسوق المصري

حادث سير.. ميسي ينجو من الموت المحقق .. ما القصة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى من المطاعم | طريقة عمل طاجن مكرونة

أعراض مرض السكر عند الشباب| صعوبة في التنفس أبرزها

طريقة عمل كفتة بالبطاطس.. مذاق لا يقاوم

نشرة المرأة والصحة| ضغط الدم يسبب مشاكل بالقلب في هذه الحالة.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

فيديو

واقعة الاعتداء عليها في الإسكندرية أثارت الجدل.. مروى اللبنانية تحتفل بعيد ميلادها

بتحريض من الأم.. فتاة تعتدي على والدها وتحجزه فى بدروم

عدم الإنجاب والطلاق.. هنا الزاهد تكشف التفاصيل كاملة| فيديو جراف

مغارة علي بابا .. ماذا وجد المتهمون في فيلا توفيق عكاشة؟ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ