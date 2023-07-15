بعد نجاحه .. جولة لنجوم فيلم مستر إكس في دول الخليج

يقوم النجم أحمد فهمي وأبطال فيلم مستر إكس بجولة في دول الخليج لافتتاح فيلم مستر إكس .

ويقوم فهمي بعقد جولة في السعودية ودبي والكويت وعمان والبحرين .



إيرادات مستر اكس :

أستطاع إيرادات فيلم "مستر إكس"، أن تقترب من تحقيق 18 مليون جنيه، بعد أسبوعين من طرحه بدور العرض السينمائي، ضمن سباق أفلام عيد الأضحى.

أحداث فليم مستر إكس

وتدور قصة الفيلم حول قيام أحمد فهمي بطل العمل بحل أزمات بعض الرجال الذين يعانون من مشاكل أسرية ويريدون الطلاق، وذلك من خلال شركة يعمل بها مع هنا الزاهد وأوس أوس ومحمد أنور.

أبطال فيلم مستر إكس

فيلم "مستر أكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، والعمل قصة أمانى التونسى، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.