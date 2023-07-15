نائب رئيس حزب مستقبل وطن يلتقي أمناء المحافظات والتنظيم لمناقشة الملفات المُلِحَّة

عقدت أمانة التنظيم بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب أمين التنظيم اجتماعًا تنظيميًا لمناقشة عدد من الملفات التنظيمية والحزبية الهامة، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب بالقاهرة.

وشارك في الاجتماع، الأمناء المساعدون وهيئة مكتب أمانة التنظيم وأمناء محافظات وتنظيم الحزب بجميع محافظات الجمهورية.

وتناول الاجتماع تقييم خطة العمل خلال الفترة الماضية والتأكيد على ضرورة الالتزام التنظيمي والحزبي من جانب كافة قيادات ونواب وأعضاء الحزب، بالتوجيهات والتكليفات المركزية خلال الفترة المقبلة لمواصلة العمل في ظل حالة الحراك التي يشهدها الحزب في مختلف الاتجاهات التنظيمية والسياسية.

أعرب النائب أحمد عبد الجواد أمين التنظيم عن سعادته الشديدة بحالة الحراك الموجودة داخل الحزب خلال الفترة الحالية وتعد مؤشرًا على وجود كوادر حزبية وتنظيمية قوية ، مشددا على ضرورة استمرار التواصل ما بين الأمانة المركزية والمحافظات.

ومن جانبهم أشاد الحضور بأهمية تلك اللقاءات التنظيمية، التي تتميز بالشفافية والمصارحة لمناقشة كافة الأمور التنظيمية والسياسية في ظل حالة التقييم الدائمة، للإشادة بمن أجاد، ومعالجة أوجه القصور، إن وجدت، بما يعلي مكانة الحزب، ليؤدي دوره الوطني على أكمل وجه.

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