إجلاء ألفي شخص بعد خروج حريق في غابة عن السيطرة بجزيرة لا بالما الإسبانية

قالت السلطات الإسبانية ، اليوم السبت ، إنه تم إجلاء ما لا يقل عن ألفي شخص مع اندلاع حريق في غابة خرج عن نطاق السيطرة في جزيرة لا بالما الإسبانية ، في الوقت الذي تجتاح أوروبا موجة حارة.

شهدت أجزاء كثيرة من جنوب إسبانيا درجات حرارة شديدة لأكثر من 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت) الأسبوع الماضي ، ومن المتوقع ارتفاع درجات الحرارة الأسبوع المقبل في إسبانيا وعبر جنوب أوروبا.

اندلع الحريق في لا بالما في الساعات الأولى من صباح يوم السبت في El Pinar de Puntagorda ، وهي منطقة حرجية في شمال الجزيرة في جزر الكناري. أجبر الحريق على إخلاء بونتاغوردا وتيجارافي المجاورة.

وقال ماركوس لورنزو ، عمدة تيخارافي ، لمحطة التلفزيون الإسبانية RTVE ، إنه تم إجلاء الناس في القرية مع انتشار الحريق ، لكن لم يتضح عدد الذين غادروا بالفعل.

قال فرناندو كلافيجو ، رئيس جزر الكناري ، إن ما لا يقل عن 12 منزلاً دمرت مع اشتداد النيران.

وقال كلافيجو للصحفيين في لا بالما 'عدد الأشخاص الذين يتعين إجلاؤهم قد يرتفع. يعتمد ذلك على ما إذا كان بإمكاننا السيطرة على هذه الرياح القوية'.

وقال كلافيجو إن الجيش الإسباني نشر 150 من رجال الإطفاء التابعين له لمساعدة أطقم الإطفاء المحلية في مكافحة الحريق ووصل رجال إطفاء آخرون من جزيرة تينيريفي المجاورة.

تكافح أربع طائرات هليكوبتر وأربع وحدات إطفاء على الأرض للسيطرة على النيران في الجزيرة التي تشكل جزءًا من أرخبيل إسباني قبالة سواحل غرب إفريقيا.

حريق الغابات هو أول أزمة طبيعية في الجزيرة منذ ثوران بركاني في سبتمبر 2021. تم تدمير أكثر من 2000 مبنى واضطر عدة آلاف من الناس إلى مغادرة منازلهم عندما بدأت الحمم في التدفق من بركان كومبر فيجا.

غطى الرماد الجزيرة لأشهر حتى انتهى الثوران بعد ثلاثة أشهر