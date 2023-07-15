إزالة 33 حالة تعد بالبناء المخالف في 4 مراكز بالمنيا

ضمن الموجة 21..

تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا جهود الوحدات المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية فى تكثيف حملاتها للإزالة الفورية للتعديات على الأراضى الزراعية وأراضي أملاك الدولة والبناء المخالف ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ ٢١ ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وإشراف ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية .

فى مركز العدوة، تم إزالة حالتين تعد بالبناء على أرض زراعية خارج الحيز العمرانى بقرية بنى عامر وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، فيما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط ١٨ حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية منها ١١ حالة بقريتى قلوصنا والتوفيقية وحالة بقرية منقطين وحالة تعد أخرى بقرية أسطال بالإضافة إلي ٥ حالات بحى شرق وشمال المدينة .

وفى مركز مغاغة، أزالت الوحدة المحلية ١٠ حالات تعد على ارض زراعية بقرية آبا، فيما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى ٣ حالات تعد منها حالتان بالبناء على أرض زراعية داخل الحيز العمرانى بحى غرب المدينة و حالة بقرية سيلة الشرقية التابعة لمجلس قروى بردنوها .