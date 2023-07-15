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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة ضد مركز تجميع ألبان ببني سويف بسبب مواطن

صدى البلد

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد،ببحث الشكوى التى تقدم بها أحد المواطنين بمدينة بني سويف،يتضرر فيها من وجود مركز يقوم بتجميع ألبان بطريقة غير صحية ودون الالتزام  بالشروط والمعايير الواجب توافرها في عملية الجمع والنقل  والتوزيع على المحلات والمواطنين.


وتنفيذاً لتكليف المحافظ،توجه السكرتير العام المساعد،إلى مركز التجميع الكائن بطريق تزمنت،على رأس حملة من الجهات المختصة ضمت جهاز حماية المستهلك، وادارة الأزمات بديوان عام المحافظة، والطب البيطري ، ومجلس المدينة، وممثلين عن التموين ومراقبة الأغذية بمديرية الصحة.

 

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قامت اللجنة بغلق وتشميع المركز، لإداراته بدون ترخيص، وإعدام نصف طن ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمى  كانت محملة على توك توك بطريقة غير سليمة  ومكشوفة متجمع فوقها ذباب وحشرات، بالإضافة إلى سحب عينات من الألبان داخل مركز التجميع لتحليلها بالمعامل المختصة لبيان مدى صلاحيتها.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم جهاز حماية المستهلك جميع ديوان عام المحافظة طب البيطري غير صالحة للاستهلا غير صالحة للاستهلاك محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مدير عام الشباب والرياضة

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