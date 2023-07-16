يأكلون الزلط.. حكاية أغرب طبق طعام في العالم

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطبق طعام عجيب الشكل، والأغرب مكوناته من الحجارة الغليظة ليعرف بـ"أقسى طبق في العالم"؟

يتألف الطبق الذي أثار انتباه الجميع على السوشيال ميديا من مجموعة من الحجارة الصغيرة التي يتمّ امتصاصها للاستمتاع بالنكهة الغنية والحارة للطبق، ومن ثم بصقها.

يُعرف الطبق باسم suodiu، أي "الامتصاص (الحجارة) والتخلّص من (الفضلات)".

وانتشرت مقاطع فيديو لأشخاص يجرّبون الـsuodiu، عبر وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، خلال الأسبوع الماضي.

وتوضح الفيديوهات كيف يطبخ الباعة هذا الطبق غير المعتاد حيث تستخدم شواية من طراز "التيبانياكي" لإعداد هذا الطبق، إذ يسكب طهاة الشارع زيت الفلفل الحار على الحصى، ويرشّون عليها صلصة الثوم، ثم يُقلّبونها مع مزيج من فصوص الثوم ومكعبات الفلفل.

وعند تحضير المكونات، يروي طهاة الشوارع جميع المراحل باستخدام القوافي المغناة، كما تبيّن مقاطع الفيديوهات المنتشرة على منصة Xiaohongshu الصينية.

وفي الأيام الخوالي، كان يمكن أن يعلق الملّاحون في منتصف النهر، وينفذ الطعام منهم أثناء تسليم البضائع.

وأوضح التقرير أنّهم "كي يجدوا السعادة في المرارة"، سيبحثون عن حجارة لطهيها مع التوابل الأخرى بغية إعداد طبق.