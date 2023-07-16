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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين: الهدف الرئيسي من اتفاق الحبوب لم يتحقق

أرشيفية
أرشيفية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، إن الهدف الرئيسي من اتفاق الحبوب الأوكرانية الساري حتى 17 يوليو، لم يتحقق، وذلك في اتصال هاتفي مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا.

وذكر الكرملين أن "بوتين أشار إلى أن التعهدات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة حول إزالة العقبات أمام تصدير المنتجات الغذائية والأسمدة الروسية لم يتم الوفاء بها بعد".

وأضافت الرئاسة الروسية في بيان أصدرته حول هذه المحادثة الهاتفية "أن  الهدف الرئيسي للاتفاق، تسليم الحبوب إلى البلدان المحتاجة، ولا سيما في القارة الأفريقية، لم يتحقق".

وأكدت رئاسة جنوب أفريقيا أن رامابوزا ناقش هذه المسألة مع بوتين إثر اتصال هاتفي بينه وبين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

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وكان بوتين قد أعرب الخميس عن أسفه لأن أياً من المطالب الروسية لم يلق استجابة خلال مفاوضات تمديد الاتفاق، الذي تنقضي مفاعيله منتصف ليل الاثنين بتوقيت اسطنبول.

كما تطرق رامابوزا السبت مع بوتين، وفقًا للكرملين، إلى الاستعدادات لقمة بريكس التي تستضيفها بلاده في نهاية أغسطس، والتي دُعي إليها الرئيس الروسي على الرغم من صدور مذكرة توقيف بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار الكرملين إلى أن الرئيسين ناقشا السبت القمة الروسية-الأفريقية المقررة في نهاية يوليو في سان بطرسبرج ومبادرة السلام في أوكرانيا التي أطلقها العديد من القادة الأفارقة.

واعلنت الرئاسة الروسية أن بوتين ورامابوزا "اتفقا" على عقد اجتماع ثنائي على هامش هذه القمة في روسيا.

وبالنسبة الى قضية تصدير الحبوب، قالت بريتوريا في بيانها إن "الرئيس رامابوزا أجرى أيضا مناقشة عبر الهاتف مع الرئيس الاوكراني" فولوديمير زيلينسكي، و"سيواصل مشاوراته مع الرئيسين ومع الأمين العام للأمم المتحدة في شأن هذه المسائل".

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