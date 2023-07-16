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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قدامى الأهلي والزمالك.. تحدي الجيل الذهبي في الكرة الشاطئية بالعلمين الجديدة

مدير الشركة المنظمة
مدير الشركة المنظمة لفعاليات الكرة الشاطئية بالعلمين

قال مصطفى حسن، مدير الشركة المنظمة لفعاليات الكرة الشاطئية بمهرجان مدينة العلمين الجديدة، إن الهدف هو نشر طاقة إيجابية بالمدينة، موضحا أنه شعر بسعادة كبيرة عندما تمت دعوته ليكون جزء من المهرجان.

ونوه مصطفى حسن، خلال لقائه ببرنامج "من مصر" المُذاع على شاشة "سي بي سي" تقديم المذيع " عمرو خليل"، بأنه يقوم بجمع الجيل الذهبي والذي يتكون من قدامى لاعبين الكرة من الأهلي والزمالك، قائلا: "أسماء كبيرة جاية وكلهم رحبوا بالفكرة".

أعضاء الجيل الذهبي

وكشف مصطفى حسن، أن حسام غالي، الحضري، وحازم إمام، وغيرهم من أشهر لاعبي كرة القدم الفائزين ببطولات أممم أفريقيا سيكونوا موجودين بهذه الفعاليات.

وأشار، إلى أن كل لاعب من اللاعبين السابقين سيقومون بتشكيل فرق وسيتحدون بعضهم.  


 

الكرة الشاطئية مهرجان مدينة العلمين الجديدة الجيل الذهبي الأهلى الزمالك حسام غالي الحضري حازم امام

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