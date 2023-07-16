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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرحة كبيرة لأسرة فريدة خليل بعد ذهبية العالم للخماسي الحديث.. صور

فريدة خليل
فريدة خليل

توجت فريدة خليل لاعبة منتخبنا الوطني للخماسي الحديث بالميدالية الذهبية لمنافسات فردي الشابات ببطولة العالم للخماسي الحديث للشباب تحت 17 عامًا والتي تستضيفها الاكاديمية العربية البحرية خلال الفترة من 11  وحتي 16 يوليو الجاري .

وشهدت أجواء تتويج فريدة خليل، احتفالات وفرحة كبيرة من والديها عقب التتويج بذهبية بطولة العالم للخماسي الحديث بعد مجهود كبير بذلته اللاعبة طوال الفترة الماضية .

وبعدما أنهت فريدة خليل السباقات والتتويج بالذهبية خطفتها أحضان والديها وسط سعادة كبيرة من الجمهور المصري الحاضر للبطولة.

 


وجاءت ميدالية فريدة عقب حصدها لـ 1338 نقطة، وحلت الألمانية ناديا فارمند في المركز الثاني برصيد 1323 نقطة   ، فيما جاءت الإيطالية آنا شييارا الارا في المركز الثالث برصيد 1316نقطة 

وجاءت جنة الجندي لاعبة منتخبنا الوطني في المركز الخامس برصيد 1292 نقطة ، فيما جاءت زميلتها سارة محمد  في المركز السادس عشر ، وحلت ريتاج رمضان في المركز التاسع عشر.

وتقام البطولة بمشاركة 210 لاعبا ولاعبة يمثلون 35 دولة بالإضافة الى وفد من الاتحاد الدولي والمكون من 17 فردا .

وعلي مستوي الفرق وتوج منتخبنا للشباب بالذهبية عقب تحقيقه لمجموع نقاط قدره 4301 نقطة ، تم حصدها من لاعبي مصر في نهائي فردي الشباب ، حيث فاز طارق تامر صادق ببرونزية فردي الشباب برصيد 1443 نقطة ، واحتلال محمد حاتم حسن المركز الرابع برصيد 1442 نقطة، وأسامة مدحت ذكي المركز السادس برصيد 1416 نقطة .

و توج طارق تامر صادق لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث بالميدالية البرونزية في منافسات فردي الشباب

وكان منتخبنا الوطني قد  توج بميداليتين بواقع ذهبية في تتابع الشباب عن طريق الثنائي محمد حاتم وأسامة مدحت وفضية في تتابع الشابات للزوجي سارة محمد وفريدة خليل.

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