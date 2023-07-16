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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد المحادثات الجديدة مع أرمينيا.. أذربيجان توجه اتهامات لروسيا

أرشيفية
أرشيفية

اتهمت أذربيجان اليوم الأحد، روسيا بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف النار في إقليم ناجورني قره باج، والتي تقطنها غالبية أرمينية لكنها باعتراف دولي جزء من أذربيجان، وهي في صلب نزاع بين باكو ويريفان أشعل إلى الآن حربين بينهما.

وعقد رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان اجتماعا في بروكسل برعاية رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في اطار جولة مفاوضات جديدة تهدف إلى حل النزاع المستمر منذ عقود للسيطرة على ناجورني قره باج التي يقطنها أرمينيون.

وأعلنت وزارة الخارجية الأرمينية أن المحادثات تمحورت خصوصا حول "تفاقم الأزمة الإنسانية في ناغورني قره باغ"، وأشارت إلى أن الطرفين "توافقا على تكثيف الجهود الرامية إلى حل المشاكل القائمة".

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ودعت واشنطن الأربعاء إلى وضع حد للإغلاق الذي تفرضه أذربيجان منذ الثلاثاء على ممر لاتشين، المعبر الوحيد الذي يربط أرمينيا في ناجورني قره باج وحضّت باكو على السماح مجددا بحرية التنقل، كما دعت باكو ويريفان إلى مواصلة التحاور.

وكان باشينيان قد ندّد الخميس بـ"حصار" غير قانوني للإقليم كما تظاهر الجمعة آلاف الأشخاص في ستيباناكرت، كبرى مدن ناجورني قره باج، مطالبين بفتح ممر لاتشين.

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