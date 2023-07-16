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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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طريقة عمل شوربة حمراء بخطوات بسيطة وسهلة

الخطوات لطريقة عمل
الخطوات لطريقة عمل شوربة حمراء

طريقة عمل شوربة حمراء، يوجد العديد من وصفات الشوربة الحمراء المختلفة، ولكن هناك وصفة بسيطة وسهلة يمكن اتباعها لعمل شوربة حمراء.. وفيما يلي المكونات والخطوات للشيف مفيدة عثمان .

طريقة عمل شوربة الكريمة في المنزل

طريقة عمل شوربة الفريك للشيف مفيدة عثمان

المكونات لطريقة عمل شوربة حمراء

4 حبات طماطم مقطعة إلى مكعبات صغيرة
2 حبة فلفل أحمر حار مفروم
1 حبة بصل مفرومة
2 فصوص ثوم مفرومة
4 أكواب من المرق (يمكن استخدام مرق الدجاج أو الخضار)
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
زيت زيتون

خطوات طريقة عمل شوربة حمراء

في قدر عميق، سخني الزيت الزيتون على نار متوسطة.
أضيفي البصل والثوم وقلبي لمدة دقيقتين حتى يذبل البصل.
أضيفي الطماطم والفلفل الحار وقلبي المكونات جيداً.
أضيفي المرق والملح والفلفل الأسود، وقلبي المكونات جيداً.
اتركي الشوربة تغلي لمدة 15-20 دقيقة على نار هادئة.
بعد ذلك، اطفئي النار واتركي الشوربة تبرد قليلاً.
استخدمي الخلاط اليدوي أو الخلاط الكهربائي لخلط الشوربة حتى تحصلي على قوام ناعم.
أرجعي الشوربة إلى القدر وسخنيها على النار لمدة 5 دقائق قبل التقديم.
يمكن تقديم الشوربة الحمراء مع الخبز المحمص أو تزين بالكريمة الحامضة أو البقدونس المفروم. وبالهناء والعافية!

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